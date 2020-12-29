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В Керчи завершен первый этап реконструкции стадиона «Металлург»

В Керчи завершен первый этап реконструкции стадиона «Металлург»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:05 29.12.2020

В Керчи комиссией по приемке в эксплуатацию стадионе «Металлург» проведена проверка соответствия проекту и техническим условиям. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин. Строительные работы велись на территории спортивного комплекса с августа. За это время возведено:

  • двухэтажное модульное административное здание на 800 квадратных метров,
  • футбольное поле размером 60/40 метров на месте запасного поля, установлены трибуны, протестировано освещение.
  • многофункциональная площадка для игры в волейбол, баскетбол,
  • модульный туалет.

В Керчи завершен первый этап реконструкции стадиона «Металлург»

Этот результат — предварительный, но и он дает большие возможности. Теперь на новом поле смогут тренироваться юные спортсмены, будут проводиться соревнования и турниры.

Все условия для полноценных занятий созданы и в модульном здании. Там оборудован тренажерный зал, классы для спортивных занятий, помещения для теоретических занятий, душевые, раздевалки, туалетные комнаты. Рабочие кабинеты оснащены необходимой мебелью и техникой, — отметил Сергей Бороздин.

В Керчи завершен первый этап реконструкции стадиона «Металлург»

Первая часть работ завершена, объекты сданы в эксплуатацию. На следующий год в Керчи запланировано строительство нового стадиона, который заменит основное поле, сооружение трибун. На территории комплекса будет организована небольшая парковая зона для отдыха и стоянка для машин.

В Керчи завершен первый этап реконструкции стадиона «Металлург»

Фото: администрация Керчи.

В Керчи завершен первый этап реконструкции стадиона «Металлург»

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