В Керчи завершили благоустройство территории детской игровой площадки в парке им. Т.Г. Шевченко

Парк Шевченко – небольшой сквер на улице Кирова в Керчи. Сквер уютный и благоустроенный, отличное место для спокойных прогулок и отдыха с детьми. Для развлечений детишек смонтированы разнообразные игровые конструкции: горки, качели, карусель и др. На территории площадки нанесено бесшовное резиновое покрытие. Общая стоимость работ составила около 3 млн руб.

Местные жители счастливы видеть, как преображаются общественные территории города, появляются уютные пространства для жителей от мала до велика. Игровые комплексы для детей, скамейки в тени для отдыха взрослых и обустройство спортивных площадок. Парк Шевченко обновился, став комфортной территорией для отдыха и прогулок керчан и гостей города.

Основная цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – комплексное развитие населённых пунктов. Это строительство жилья и ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры.

Региональный проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для всех городов и районов нашего полуострова, ведь он позволяет качественно изменить подход к созданию новых общественных пространств.

Благодаря комплексному преображению парков и появлению новых зон отдыха, в городах и сёлах полуострова хочется жить, работать, учиться и отдыхать.

Ознакомиться с полным перечнем общественных территорий, где ведутся работы по благоустройству на 2025 год, можно по ссылке.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)