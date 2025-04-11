В Керчи завершили благоустройство территории детской игровой площадки в парке им. Т.Г. Шевченко

В текущем году, в рамках проведённых работ по благоустройству и благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» была установлена детская игровая площадка в парке им. Т.Г. Шевченко города Керчи, одного из древнейших и культурно богатых городов Крымского полуострова.
Парк Шевченко – небольшой сквер на улице Кирова в Керчи. Сквер уютный и благоустроенный, отличное место для спокойных прогулок и отдыха с детьми. Для развлечений детишек смонтированы разнообразные игровые конструкции: горки, качели, карусель и др. На территории площадки нанесено бесшовное резиновое покрытие. Общая стоимость работ составила около 3 млн руб.
Местные жители счастливы видеть, как преображаются общественные территории города, появляются уютные пространства для жителей от мала до велика. Игровые комплексы для детей, скамейки в тени для отдыха взрослых и обустройство спортивных площадок. Парк Шевченко обновился, став комфортной территорией для отдыха и прогулок керчан и гостей города.
Основная цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – комплексное развитие населённых пунктов. Это строительство жилья и ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры.
Региональный проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для всех городов и районов нашего полуострова, ведь он позволяет качественно изменить подход к созданию новых общественных пространств.
Благодаря комплексному преображению парков и появлению новых зон отдыха, в городах и сёлах полуострова хочется жить, работать, учиться и отдыхать.
Ознакомиться с полным перечнем общественных территорий, где ведутся работы по благоустройству на 2025 год, можно по ссылке.
источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)
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С тегами: инфраструктура Крыма