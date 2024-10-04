В Керчи завершили рекультивацию полигона твердых бытовых отходов

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономического развитие Республики Крым и г. Севастополя, в соответствии с муниципальным контрактом от 27.06.2022, заключенным заказчиком — Департаментом коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчь Республики Крым с подрядной организацией ООО «БМТ-сервис». Стоимость контракта составляет 658,91 млн рублей.

В результате выполненных работ бывшая свалка преобразилась в холм, который теперь защищен девятью слоями защитных материалов, предотвращающих проникновение влаги в почву. Верхний слой, обладающий плодородными свойствами, засеян травами, это поможет вернуть земельному участку природную растительность.

Кроме того, в процессе рекультивации была разработана дренажная система, окружающая территорию. Эта система не только эффективно отводит воду от свалки, но и собирает жидкость в трех резервуарах, где осуществляются процессы фильтрации. После этого очищенная вода может быть использована для технических нужд, что дополнительно снижает нагрузку на водные ресурсы региона.

Александр Резников также отметил, что завершение рекультивации полигона твердых бытовых отходов стало значительным вкладом в улучшение экологической ситуации восточной части Крыма.

Это мероприятие не только способствует улучшению экологической ситуации, но и создает условия для устойчивого природопользования в дальнейшем. Рекультивация позволяет восстановить нарушенные экосистемы, очистить территории от загрязнений. Такие шаги являются частью более широкой стратегии по охране окружающей среды и сохранению природных ресурсов, — подчеркивает первый заместитель министра.

Напомним, в этом году успешно завершена рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Старом Крыму. В дальнейшем, в рамках государственной программы, планируется реализация проекта по рекультивации полигона ТКО в Алуште.

Кроме того, в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма активно ведутся работы по строительству трех экотехнопарков: в Сакском районе мощностью 200 тыс. тонн в год, в Белогорском районе – 500 тыс. тонн, и в Ленинском районе – 160 тыс. тонн. Эти инициативы направлены на улучшение управления отходами и создание более устойчивой экологической инфраструктуры в Крыму.

источник: по информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым