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В Керчи завершили рекультивацию полигона твердых бытовых отходов
фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

В Керчи завершили рекультивацию полигона твердых бытовых отходов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:35 04.10.2024

На территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым завершился важный этап по рекультивации полигона твердых бытовых отходов.

Этот процесс представляет собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление экосистемы и улучшение состояния земель, — сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономического развитие Республики Крым и г. Севастополя, в соответствии с муниципальным контрактом от 27.06.2022, заключенным заказчиком — Департаментом коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчь Республики Крым с подрядной организацией ООО «БМТ-сервис». Стоимость контракта составляет 658,91 млн рублей.

В результате выполненных работ бывшая свалка преобразилась в холм, который теперь защищен девятью слоями защитных материалов, предотвращающих проникновение влаги в почву. Верхний слой, обладающий плодородными свойствами, засеян травами, это поможет вернуть земельному участку природную растительность.

Кроме того, в процессе рекультивации была разработана дренажная система, окружающая территорию. Эта система не только эффективно отводит воду от свалки, но и собирает жидкость в трех резервуарах, где осуществляются процессы фильтрации. После этого очищенная вода может быть использована для технических нужд, что дополнительно снижает нагрузку на водные ресурсы региона.

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Александр Резников также отметил, что завершение рекультивации полигона твердых бытовых отходов стало значительным вкладом в улучшение экологической ситуации восточной части Крыма.

Это мероприятие не только способствует улучшению экологической ситуации, но и создает условия для устойчивого природопользования в дальнейшем. Рекультивация позволяет восстановить нарушенные экосистемы, очистить территории от загрязнений. Такие шаги являются частью более широкой стратегии по охране окружающей среды и сохранению природных ресурсов, — подчеркивает первый заместитель министра. 

Напомним, в этом году успешно завершена рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Старом Крыму. В дальнейшем, в рамках государственной программы, планируется реализация проекта по рекультивации полигона ТКО в Алуште.

Кроме того, в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма активно ведутся работы по строительству трех экотехнопарков: в Сакском районе мощностью 200 тыс. тонн в год, в Белогорском районе – 500 тыс. тонн, и в Ленинском районе – 160 тыс. тонн. Эти инициативы направлены на улучшение управления отходами и создание более устойчивой экологической инфраструктуры в Крыму.

источник: по информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

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