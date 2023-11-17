В Керчи жителям дома с протекающей кровлей поможет прокуратура

Прокуратура Республики Крым организовала проверку по информации, размещенной в социальных сетях, о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по ул. Орджоникидзе в Керчи в связи с течью крыши, ремонт которой не проводится на протяжении длительного времени.

Надзорным ведомством будет проверено исполнение требований жилищного законодательства, касающегося содержания общего домового имущества, также будет дана оценка действиям управляющей компании, — сообщили в прокуратуре РК.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.