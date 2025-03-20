В КФУ дали оценку роли Крыма и Крымской весны в глобальной политике

В Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского состоялась международная научная конференция «Крым в глобальной политике: регион на перекрёстке борьбы мировых проектов». Мероприятие приурочено к 11-летию «Крымской весны».

Эта конференция даёт нам возможность вспомнить о тех славных днях 2014 года, когда прошёл референдум и был подписан договор о воссоединении Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. Этот исторический документ стал символом того, что должно укреплять нашу историческую память, способствовать образованию наших студентов и развивать наши научные достижения, – цитирует пресс-служба вуза первого проректора-проректора по международной деятельности и информационной политике КФУ Сергея Юрченко.

По его словам, «Крымская весна» оказала значительное влияние на регион, страну и мировую политику.

События февраля-марта 2014 года дали крымчанам очень простые и понятные вещи: возможность жить там, где твой родной язык, там, где твоя близкая культура. После разрушения Советского союза Крым оказался в составе Украины, а Украина «косо смотрела» на ментально русский регион и финансировала его по остаточному принципу. Крымчане терпели управленцев-украинизаторов, что вызывало недовольство, усиливавшееся тяжёлым экономическим положением. И после государственного переворота в Киеве перед крымчанами встал вопрос: остаться в составе государства, которое не выражает интересы населения Крыма, или идти в Россию. Здесь был сделан эпохальный выбор, который определил нашу судьбу и судьбу наших детей. Воссоединение с Россией дало Крыму развитие, а главное заключается в том, что в Крыму была сохранена и развита идея великой русской культуры, идея единения различных народов. И для самой России 2014 год стал тем годом, когда она проявила себя как великая держава, – отмечает Сергей Юрченко.

К участию в ежегодной конференции присоединились отечественные и иностранные обучающиеся, представители администрации вуза, а также сотрудники государственных органов власти.

Роль Республики Крым в глобальной политике очень велика. Сегодня не только жители Крыма относятся к событиям 2014 года с особым трепетом, придают им большую значимость в своей жизни, но и вся Российская Федерация и все государства, которые нас окружают. Очень важно в этой связи, что сегодня данным событиям внимание уделяют и высшие учебные заведения, – говорит председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию и науке Елена Крестьянинова.

Открыла конференцию викторина «11 лет: как это было», в ходе которой участники и приглашённые гости восстановили в памяти ключевые события 2014 года. Интерес к ним со стороны иностранных студентов и гостей придаёт конференции особый статус и наглядно демонстрирует роль Республики Крым и Российской Федерации на международной арене, а также неугасающую значимость осмысления событий «Крымской весны» на научном поприще.

Министерство иностранных дел внимательно следит за всеми мероприятиями, проходящими в Крымском федеральном университете, особенно международными. Также наше министерство уделяет большое внимание воспитанию молодёжи, чему способствует данное учебное заведение и о чем свидетельствует сегодняшняя встреча, – обратила внимание первый секретарь представительства Министерства иностранных дел России в г. Симферополе Евгения Каплуненко.

Освещение роли Крыма в составе Российской Федерации, по заверениям докладчиков, особенно значимо для осознания студентами университета идейной траектории своей страны и осмысления своего места с ней.

Это очень важно и ценно – на сегодняшний день помочь сохранить события 2014 года в неискажённом виде, ещё раз проговорить для подрастающей молодёжи, для тех замечательных студентов, которые сегодня соберутся, истинность и правильность тех действий, – объяснила первый заместитель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Вера Паутова.

Уделить особое внимание истории становления современного политического дискурса и проследить влияние культуры на политическую и социальную жизнь государства выступающие и слушатели смогли в рамках пленарного заседания. Кроме того, спикеры коснулись вопросов жёсткой и мягкой политической силы, соотношения понятий «геополитика» и «геопоэтика», а также западного влияния на российскую государственность.

Воссоединение Крыма с Россией имело огромное мировое значение. Это фактически был переломный момент, ведь именно тогда, в связи с проводимой нашим Президентом политикой о поднятии международного статуса страны, Россия по-настоящему стала мировой державой. Это событие, конечно, оказало громадное влияние на переформатирование всей международной обстановки, – подчеркивает председатель Исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ярослав Иванченко.

Актуальные вопросы в осмыслении Республики Крым в глобальном политическом пространстве затронули и на секционном заседании, где участники продолжили знакомиться с докладами по вопросам отечественной государственности и гражданско-патриотическим ценностям России и Крыма.

источник: пресс-служба КФУ

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