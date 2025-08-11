В КФУ действует современный лабораторный центр для развития персонализированной медицины

На базе Медицинского института имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского открыли современный лабораторный центр, деятельность которого направлена на разработку и внедрение новых высокотехнологичных методов исследований и развитие персонализированной медицины в Республике Крым. Вуз уже получил лицензии на проведение всего спектра лабораторных исследований (клиническая лабораторная диагностика, гистология, патанатомия, медицинская генетика) и судебно-медицинскую экспертизу.

Центр располагается на базе отремонтированного лабораторного корпуса с современными лабораториями, соответствующими международным стандартам GLP, которые объединены в рамках структуры Инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» и осуществляет свою деятельность на принципах центра коллективного пользования. В результате модернизации и приведения лабораторий в соответствие с международными стандартами мы получили возможность проводить широкий спектр самых современных исследований и внедрять новые методы диагностики и лечения в практическое здравоохранение. Это, безусловно, положительно скажется на качестве медицинской помощи в регионе, – сообщил руководитель проекта, член-корреспондент РАН, директор инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» Медицинского института КФУ им. В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин.

Одним из приоритетных направлений работы центра является молекулярная диагностика онкологических заболеваний. До недавнего времени проведение подобных исследований было возможно только за пределами Крыма, что создавало значительные логистические трудности и увеличивало сроки получения результатов.

В Крыму мы стали первопроходцами в области локализации молекулярной диагностики в онкологии. Теперь, благодаря наличию современного оборудования и квалифицированных специалистов, мы можем проводить эти исследования на месте, что значительно повышает оперативность и эффективность диагностики. Кроме того, это позволяет наладить более тесное взаимодействие между врачом-лаборантом и лечащим врачом, что положительно влияет на выбор метода таргетной терапии и весь процесс лечения пациента, – подчеркнул Анатолий Кубышкин.

В центре также активно развиваются исследования в области микробиологии, в том числе специалисты разрабатывают инновационные препараты на основе природных компонентов крымских растений, обладающих регенеративными и антибактериальными свойствами. Кроме того, ведётся работа над созданием новых панелей генетической диагностики, которые позволят прогнозировать развитие различных заболеваний и разрабатывать индивидуальные стратегии профилактики, оздоровления и лечения.

Мы разрабатываем новые панели для генетической диагностики, что является для нас важным направлением как с точки зрения научного и диагностического результата, так и развития образовательной деятельности. Индивидуализация и персонифицированное лечение – один из приоритетов Минздрава Российской Федерации по развитию медицинской науки и практики на ближайшие годы, – отметил Анатолий Кубышкин.

Центр создан в рамках проекта программы «Приоритет-2030» «Создание центра коллективного пользования лабораторным оборудованием». Он является базой для апробации и создания новых технологий. Как отмечает Анатолий Кубышкин, центр станет мощным инструментом для развития медицинской науки и практики в Крыму, а также внесёт значительный вклад в повышение качества жизни населения.

источник: пресс-служба КФУ

