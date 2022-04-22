В КФУ для студентов создадут креативное пространство «Ковер»

Студенты Крымского федерального университета выиграли грант на создание креативного пространства «Ковер» в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Сумма гранта составила 2,5 млн рублей.

Идея возникла для объединения людей, студентов-единомышленников и просто тех, кто хочет отдохнуть или поработать в спокойном оборудованном месте. Это зона развития. Кроме того, в зоне отдыха планируется оборудовать место для настольных игр, – цитирует пресс-служба вуза одного из авторов проекта, студента Медицинской академии КФУ Александра Кабанова.

В разработке проекта приняли участие шесть студентов Института экономики и управления, Таврической академии, Физико-технического института и Медицинской академии. Они являются финалистами проекта «Твой ход».

Создание креативного пространства позволит сплотить для последующей работы и создания креативных проектов как студентов между собой, так и студентов и преподавателей. Помимо этого, работа с первокурсниками вне аудиторий в таком креативном пространстве позволит выявить и развивать их креативные способности уже на первом году обучения, – отмечает наставник проекта, главный специалист департамента по социальной и воспитательной работе КФУ Галина Маркова.

Как отмечают авторы проекта, название для креативного пространства возникло не случайно.

««Ковер» – это объединение двух частей слов. «Ко» – это коворкинг – прежде всего зона обучения и отдыха, где можно будет проводить время, учиться, работать, принимать участие в лекциях и мастер-классах. А «Вер» – это Вернадский, ведь все мы студенты Крымского федерального университета, – отмечает студентка Физико-технического института КФУ Татьяна Христенко.

В период реализации проекта с мая по ноябрь будут вовлечены в деятельность 500 студентов и реализованы минимум 20 мероприятий, направленных на создание креативных проектов.