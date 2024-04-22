В КФУ на основе вторичного сырья создали цемент

Учёные Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского разработали состав цементно-сырьевой смеси на основе техногенных отходов предприятия. Об этом сообщил заместитель директора по учебной и методической работе Института «Академия строительства и архитектуры» КФУ Александр Бахтин. Проект выполнен по заказу ООО «ПКО “КРЫМ”», выступающего недропользователем карьера «Лозовое» в г. Симферополе.

ООО «ПКО “КРЫМ”» является одним из крупных предприятий в Республике Крым по производству нерудных стройматериалов из диабазовых горных пород. Для того, чтобы улучшить качество основной продукции, на предприятии осуществляется промывка сортовых фракций щебня и отсевов. После промывки образуется шлам, который они направляют в шламбассейны, где жидкая фаза (вода) уходит, а твёрдые частицы, в основном глинистые – накапливаются, образуя вторичное сырьё, не используемое в производственном процессе. И сейчас это вторичное сырьё занимает значительные площади на территории предприятия. Нам поступил запрос от производителя на разработку составов и технологических параметров получения портландцементного клинкера на основе данных отходов, которые у него есть, и на изготовление цемента общестроительного назначения, который бы использовался в повседневном строительстве в Крыму и за его пределами, – цитирует пресс-служба КФУ Александра Бахтина.

Изначально специалисты вуза провели исследование вторичного сырья методами рентгеновской флуоресценции и дифракции, которые позволили учёным определить химический и минералогический состав вторичного сырья. На основе полученных данных были смоделированы составы цементно-сырьевых смесей и провести их обжиг в высокотемпературной обжиговой печи.

После обжига разработанных смесей нами были получены образцы клинкера, которые имеют вид пластинок неправильной формы, поскольку при температуре 1500°С твёрдый материал размягчается и деформируется. Клинкер – это предварительный материал для цемента. Полученный клинкер подвергается помолу в специальной мельнице с добавкой природного гипса, и на выходе мы получаем порошкообразный материал – цемент, который мы привыкли видеть в нашей повседневной жизни. В дальнейшем полученный таким образом цемент проверяется на соответствие ГОСТу, – говорит Александр Бахтин.

По его словам, из данного сырья специалистами получен цемента класса по прочности 32,5 – один из наиболее востребованных в строительстве. Качество полученного продукта соответствует цементу, созданному из природного сырья, однако стоимость глиняного компонента вторичного сырья в десятки раз ниже стоимости природной глины.

источник: пресс-служба КФУ