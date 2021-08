В КФУ нашли способ лечения побочного эффекта онкотерапии

Учёные Крымского федерального университета нашли новый способ профилактики и лечения орального мукозита – эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки рта, глотки, пищевода и желудочно-кишечного тракта – с помощью витамина B17. Об этом сообщила зав. кафедрой стоматологии КФУ Инесса Романенко. Оральный мукозит является основным побочным эффектом при лучевой (возникает в 100% случаев) и химиотерапии (в 90% случаев) у онкологических пациентов с опухолями головы и шеи.

Этот побочный эффект существенно ухудшает качество жизни, комплаенс пациента, то есть его взаимодействие с врачом в плане выполнения назначений, снижает эффективность противоопухолевой терапии за счёт прерывания курса, а в ряде случаев ухудшает и отдалённые результаты лечения. В связи с распространённостью заболевания мы решили найти способ облегчить состояние онкологических пациентов, – цитирует пресс-служба вуза Инессу Романенко.

Метод, предложенный крымскими врачами, основан на применении витамина B17 или Амигдалина (Лаэтрила), который содержится в таких пищевых продуктах, как бобовые, семена, орехи, листья растений, фрукты, проростки пшеницы и корнеплоды. Комплексное лечение включает санацию полости рта, обезболивание слизистой оболочки и промывание с применением Амигдалина (Лаэтрила).

Онкологические пациенты имеют ослабленный иммунитет и пониженную сопротивляемость организма, поэтому мы решили пойти по пути уменьшения количества химических фармакологических препаратов, и наше внимание привлёк природный агент – витамин B17. Семена абрикосов обладают противоопухолевым действием за счёт содержания в них диглюкозида с циановым радикалом. Вот этот радикал – цианид – проникает сквозь клеточную мембрану и раковые клетки и распадается на две молекулы глюкозы, бензальдегид и цианистый водород, который не наносит вред организму, поскольку неактивен в слюне. Фермент родонеза, который содержится в организме человека и животных, нейтрализует водород, и цианид выводится из организма, – отмечает Инесса Романенко.

Испытания метода на животных показали положительный результат, а также лучшую эффективность по сравнению с традиционным лечением, которое в основном направлено на снижение неприятных симптомов. Учёные тестировали метод при лёгкой и средней степени тяжести заболевания, но его применение возможно и при тяжёлом течении болезни.

Результаты исследования представлены в статье «Possibilities Of Correcting Iatrogenic Mucositis With Cyanides In Experiment», опубликованной в базе Scopus.