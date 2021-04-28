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В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса

В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 28.04.2021

В Крымском федеральном университете впервые после пандемии прошёл самый массовый студенческий конкурс «Танцпол». В нём приняли участие более 150 студентов. Гран-при конкурса получил хореографический ансамбль «Класс», в состав которого входят студенты разных подразделений вуза. Победители представили танец, в котором подняли тему зависимости от социальных сетей и гаджетов.

Мы достаточно много сил потратили на создание этого танца, на разработку идеи, хореографии. Мы, конечно, очень хотели победить, но не ожидали, что возьмём гран-при. Это очень приятное событие для нас, – цитирует пресс-служба КФУ студентку Института филологии Крымского федерального университета, участница ансамбля «Класс» Викторию Михнёнок.

Участники соревновались в категориях «Соло», «Дуэты» и «Ансамбли» в номинациях «Современный танец», «Народно-сценический танец», «Бально-спортивный танец» и «Классический танец», в каждой из которых были определены победители и призёры.

Всего на «Танцполе» выступили 13 участников в категории «Соло», 14 участников в категории «Дуэты» и 13 коллективов.

В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса

фото: © Илья Гогунский / Пресс-служба Крымского федерального университета 

В КФУ назвали победителей самого массового танцевального конкурса

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