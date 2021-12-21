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В КФУ назвали самые распространённые травмы в гололёд. Берегите бёдра и лодыжки
фото: pxhere.com

В КФУ назвали самые распространённые травмы в гололёд. Берегите бёдра и лодыжки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:55 21.12.2021

В зимний период ежедневно более ста человек обращаются к медикам за помощью с травмами различного характера. Наиболее распространёнными среди них являются перелом шейки бедра и перелом лодыжки.

По словам заведующего кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии Крымского федерального университета Андрея Ткача,  количество уличных травм в зимнее время в целом в 2-3 раза выше, чем летом, а максимальное число обращений жителей в травмпункты регистрируется в гололёд. Основной причиной получения травм являются не расчищенные от снега и льда тротуары.

Как отмечает врач, в период непогоды люди чаще всего обращаются в медицинские учреждения с такими травмами, как растяжения, ушибы, вывихи и переломы. Одной из серьёзнейших травм является перелом бедра, диагностируемый в основном у пациентов преклонного возраста.

Чтобы получить перелом бедра, необязательно падать. Скелет пожилого человека напоминает хрустальную вазу, поэтому перелом может спровоцировать даже неловкое движение, например, при спуске с лестницы или выходе из транспорта. Такие пациенты требуют немедленного оперативного лечения, иначе могут возникнуть серьёзные осложнения, – подчеркивает эксперт.

По словам специалистов, незнающему человеку самостоятельно определить характер травмы сложно.

Сотрудники медицинских организаций всё чаще сталкиваются с тем, что пациент надеется на русское «авось», а спустя две-три недели всё-таки решает обратиться за помощью к специалистам. В таких случаях решить проблему консервативным путём уже не получится, и человеку назначается операция. В связи с этим настоятельно рекомендую в случае получения ушибов, травм или подозрения на перелом обращаться в травматологическую поликлинику незамедлительно, – отмечает заведующий травматологической поликлиникой города Симферополя Богдан Исаев.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Крым в период 20-21 декабря на полуострове ожидаются ухудшение погодный условий: дожди, переходящие в снег, местами сильные осадки, отложения мокрого снега, в горах гололедица; усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с с переходом на северо-западный.

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Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В КФУ назвали самые распространённые травмы в гололёд. Берегите бёдра и лодыжки

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