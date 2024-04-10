В КФУ открыли фотовыставку «Освобождение. Путь к Победе»

На базе Крымского федерального университета состоялось открытие фотовыставки «Освобождение. Путь к Победе» – федерального проекта международной медиагруппы «Россия сегодня». Выставка приурочена к 80-летней годовщине со Дня освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

По словам организаторов, проект направлен на формирование и развитие единой исторической общности территорий, вновь вошедших в Южный федеральный округ нашей страны. Фотовыставки охватывают музеи и университеты более 40 регионов России, а также Республики Беларусь.

Замысел проекта зародился достаточно давно. Нашей главной задачей стало введение в публичное информационное пространство тех фотографий, которые многие годы были неизвестны. Мы хотели создать такие локации, где ребята могли бы каждый день погружаться в историю своей страны, своей семьи. Крым – это жемчужина Советского союза. Наше знаменитое и любимое словосочетание «Крымская весна», которое мы говорим в контексте событий 2014 года, родилось в 1944 году. Нам хотелось передать ощущение связи времён этих событий и вернуться к нашим корням, – говорит начальник Управления проектов в области образования международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина.

События 1944 и 1945 годов – важное время освобождения территорий Советского Союза и стран Европы. Особое внимание в рамках проекта уделено теме подвига советской молодёжи в тылу в эти годы, сохранению будущего страны от Красноярска до Калининграда.

Студенты России и других стран увидят на редких кадрах фотохроники героический подвиг советского народа через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения и восстановления исторических территорий страны и территорий Восточной Европы.

Эта выставка уникальна во всех отношениях. Крупные планы на этих фотографиях говорят о том, что корреспонденты всегда находились рядом в гуще боя, рисковали жизнью так же, как и те, кто шёл в атаку и останавливал наступление гитлеровцев. Вклад фронтовых корреспондентов в нашу Победу огромен, ведь именно они доносили «окопную правду» каждому жителю великой страны. Выставка показывает не ретушированные картинки, а реальную историческую правду. Мы можем увидеть глаза и улыбки военных, их сосредоточенные лица перед началом атаки. Сегодня отстаивание правды становится основной задачей каждого гражданина, который разделяет ценности нашего государства. Мы всегда будем опираться на факты, документы и хроники. Фотохроника в этом ряду является основным средством визуализации событий Великой Отечественной войны, – отмечает исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов.

В основе проекта – уникальный фотоархив СовИнформБюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является МИА «Россия сегодня». В каждом городе, участвующем в фотовыставке, будут представлены редкие кадры, посвященные военной истории населенного пункта. 30 фотографий Симферополя периода оккупации увидят студенты и сотрудники Крымского федерального университета, а также других учебных заведений региона.

Кроме того, представители международной медиагруппы подарили Научной библиотеке вуза восемь томов сборника «От Советского Информбюро», которые содержат сводки Совинформбюро за годы войны: с 22 июня 1941 года по 15 мая 1945 года.

Посмотреть выставку можно до конца мая в холле второго этажа в главном корпусе вуза (просп. Академика Вернадского, 4).

источник: пресс-служба КФУ