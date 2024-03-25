В КФУ открыли кафедру основ российской государственности

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского одним из первых среди вузов России открыл кафедру основ российской государственности. Перспективы развития новой кафедры в контексте реформ высшего образования обсудили на заседании круглого стола с участием руководства КФУ, преподавателей дисциплины «Основы российской государственности», аспирантов, а также представителя команды проекта «ДНК России» Сергея Белоконева.

Крымский федеральный университет – один из лидеров среди вузов Юга России, реализующих эту программу; и первый университет, в котором создана кафедра основ российской государственности. Это уникальный опыт. Мы ожидаем активное осмысление опыта преподавания этого курса. Сегодня мы обсуждали те методологические задачи, которые существуют, и надеемся, что они будут серьёзно проработаны в дальнейшем, в том числе в рамках намеченной всероссийской конференции, которая позволит обменяться опытом с другими регионами, – цитирует пресс-служба вуза директора Института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт комиссии Госсовета России по науке Сергея Белоконева.

Всероссийская конференция, на которой будут представлены первые результаты работы кафедры, пройдёт в июне.

Заведующей кафедрой избрана заместитель проректора по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Гогунская, которая курирует вопросы гуманитарной составляющей подготовки обучающихся в университете.

Миссия новой кафедры заключается в расширении мировоззренческой и гуманитарно-просветительской составляющей академической подготовки обучающихся по программам высшего образования в университете. Наша цель состоит в том, чтобы сформировать на базе кафедры научно-методический центр по координации преподавания всего блока социально-гуманитарных дисциплин по программам высшего образования как в части содержания, так и в части методики и организации учебного процесса, а также по формам взаимодействия с обучающимися в рамках внеучебной работы, – отмечает Татьяна Гогунская.

Напомним, курс «Основы российской государственности» стартовал с текущего учебного года во всех вузах страны. Новый предмет предполагает последовательное освоение студентами знаний о развитии российско й цивилизации и её государственности в исторической ретроспективе и современных условиях.

источник: пресс-служба КФУ