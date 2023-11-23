В КФУ открыли Центр социальной антропологии и формирования личности

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского открыли Центр социальной антропологии и формирования личности, направленный на изучение морального, культурного, социального и мировоззренческого наполнения молодёжи. Центр создан в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Изначально мы изучали моральную, культурную и социальную идентичность молодых людей, прибывших в Крым из новых субъектов Российской Федерации, для того чтобы посодействовать их скорейшей и более гармоничной социализации в российское общество, в том числе образовательную среду. Мы исследовали более 1500 респондентов и разработали программу дополнительного профессионального образования, направленную на формирование готовности педагогов к внедрению технологий адаптации молодёжи в российское общество. Сегодня мы решили расширить деятельность на изучение нашей современной молодёжи в целом и открываем для этого наш центр, — цитирует пресс-служба руководителя центра Майю Тум.

Специалисты центра составят карту современной молодёжи, которая включит их профессиональные предпочтения, моральные основы, способности работать в коллективе и другие аспекты. Это поможет в формировании кадрового резерва. Кроме того, центр будет вести профориентационную деятельность, проводить психологическую и психофизиологическую диагностику личности.

Материально-техническое обеспечение центра позволяет проводить исследования в сфере кадровой политики, в сфере подбора персонала, в сфере оценки и мониторинга действующего персонала на предмет выявления и коррекции профессиональной деформации, профессионального выгорания. Сотрудниками нашего центра являются социологи, психологи и психофизиологи, и это позволяет нам проводить более глубинные и точные исследования, – отмечает Майя Тум.

По её словам, на базе центра также будет открыта экспертная площадка, которая объединит разные направления реализации молодёжной политики, и площадка для повышения квалификации педагогов, направленная на работу со студентами и детьми.

источник: пресс-служба Крымского федерального университета (фото: © Ксения Гасица)