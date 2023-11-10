В КФУ открывается студенческая секция по спортивному лазертагу

В Крымском федеральном университете состоялся высокотехнологичный турнир по спортивному лазертагу. По его итогам будет сформирована первая группа студентов, которая начнёт заниматься в секции с декабря. Об этом сообщил руководитель проекта «Высокотехнологичный студенческий спорт» Игорь Бойко.

Этот турнир – первый шаг к открытию секции. Сейчас мы посмотрим заинтересованность ребят, узнаем, насколько им это важно, интересно и нужно. Затем мы сформируем первую группу. Механика очень простая: есть люди, которые зарегистрировались на эту игру, у них есть общая беседа со специалистом, который будет отвечать за это направление в университете. Из этой беседы будет выбрана первая группа, которая будет заниматься. Потом после проведения турниров каждый, кто будет в них участвовать, будет иметь возможность попасть в секцию и заниматься, – цитирует пресс-служба вуза руководителя проекта «Высокотехнологичный студенческий спорт» Игоря Бойко.

В первом турнире по спортивному лазертагу приняли участие восемь команд. Лазерные бои прошли на спортивной площадке Таврического кампуса университета. Как отмечает проректор по инновационному и региональному развитию КФУ Виталий Дятел, идея развивать в вузе высокотехнологичный спорт появилась год назад.

На тот момент мы понимали, что есть новые виды, но не совсем могли это назвать спортом. Только в течение года это действительно получило некий статус спорта, в который вовлекается всё больше и больше молодёжи. Почему это важно непосредственно для молодёжи? Потому что это хорошая возможность, используя современные технологии, провести свой досуг. Это некий элемент командообразования, потому такие проекты очень важны для развития молодёжи, поддержания молодёжного духа, единения и, естественно, бренда университета, – отмечает Виталий Дятел.

Проект «Высокотехнологичный студенческий спорт» реализуется в Крымском федеральном университете в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

источник: пресс-служба КФУ