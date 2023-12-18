В КФУ подводя итоги акселератора студенческих проектов «Ноосфера»

В Крымском федеральном университете студенты, преподаватели и сотрудники банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) подвели итоги акселерационной программы по развитию инновационных молодежных стартапов «Ноосфера.РНКБ». Три финалиста программы, чьи проекты были признаны лучшими, получили гранты на реализацию собственных идей от РНКБ на сумму 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и 200 тысяч рублей.

Акселератор по развитию инновационных студенческих проектов проводился в Крымском федеральном университете с 8 ноября по 15 декабря при поддержке РНКБ. В течение этого месяца команды работали с ведущими экспертами, дорабатывали свои идеи с трекерами, готовили заявки для участия в гранте. В программе приняли участие более 250 студентов КФУ имени В. И. Вернадского, которые представили на рассмотрение жюри более 20 бизнес-проектов. В финал вышли 50 участников с десятью проектами.

Мы учим студентов быть самостоятельными, и акселераторы такого рода помогают студентам раскрыть их творческий потенциал, помогают понять, где они могут быть сильны и успешны. Молодые должны верить в то, что они могут все, что перед ними открыты все дороги. Эти ребята хотят развиваться. Победителей будет трое, и сертификаты получат только три команды, но это не значит, что те, кто сегодня не войдут в тройку победителей, останутся где-то за бортом. Участники этого сложного, многоэтапного акселератора будут максимально привлечены ко многим проектам, связанным с развитием университета. Отдельные слова благодарности нашим уважаемым партнерам – банку РНКБ за то, что вы постоянно поддерживаете наших студентов. И это говорит о том, что вместе мы можем пройти большой путь и добиться больших успехов, — цитирует пресс-служба вуза и.о. ректора КФУ им В.И. Вернадского Владимира Курьянова.

В соответствии с условиями программы студенты предлагали инновационные идеи по трём ключевым направлениям — социально-экологические стартап-проекты, инновационные банковские проекты для внутреннего и внешнего клиента, а также современные инженерные решения. В рамках проекта участники проходили обучение по основам функционирования предпринимательства, осваивали базовые принципы создания проектов, учились анализировать рынок и конкурентов, проводить оценку эффективности финансовых вложений и презентовать свои идеи.

На мероприятии присутствовали: первый заместитель министра экономического развития Республики Крым, и.о. ректора Крымского федерального университета, вице-президент союза «Торгово-промышленная палата Республики Крым», представители бизнес-сообщества и Банка РНКБ.

Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Крымским федеральным университетом, студенты регулярно проходят у нас практику, устраиваются на работу и начинают свою карьеру. Наш банк ориентирован на поддержку национальных приоритетов страны, в числе которых – всестороннее развитие сферы образования и поддержка молодых специалистов. Уверен, что акселератор «Ноосфера.РНКБ» откроет новые возможности для студентов, а мы обязательно предложим для них новые проекты, где молодые люди смогут реализовать свежие идеи, — говорит начальник Управления клиентских впечатлений РНКБ Егор Андреев.

В топ-3 лучших проектов, которые получили грантовую поддержку от РНКБ, вошли:

1 место — проект РНКБ.ЭКО (Анастасия Кучман, Анна Славич, Юлия Гайдай –Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий, и дизайна КФУ им. В. И. Вернадского);

2 место — проект Робот копулировщик виноградной лозы (Эскендер Асанов, Павел Варагушин, Денис Чачиев Физико-технический институт КФУ им. В. И. Вернадского);

3 место — проект ApexAlex (Александр Корягин, Егор Мельников, Евгений Грицаев Физико-технический институт КФУ им. В. И. Вернадского).

источник: пресс-служба КФУ