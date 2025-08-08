В КФУ подводят промежуточные итоги приёмной кампании

Почти 10 тысяч абитуриентов подали заявления в Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского по итогам вступительной кампании. Это на треть выше, чем в прошлом году. Об этом сообщил помощник ректора по вопросам приёмной кампании КФУ Алексей Гусев.

Если в прошлом году мы приняли заявления от порядка 7,5 тысячи абитуриентов, то в этом году документы на поступление в вуз подали почти 10 тысяч человек. Если быть точными, 9900. Количество конкурсных групп возросло на 30% и составило 60 тысяч. Пока сложно говорить о конкретных цифрах среднего балла ЕГЭ, однако, учитывая общую тенденцию, мы ожидаем его роста, – отметил Алексей Гусев.

По его словам, в этом году количество зачисленных по отдельной квоте – ветеранов СВО и их детей – также увеличилось на 30% и составило 168 человек. Выросло и число абитуриентов, воспользовавшихся правом поступления без вступительных испытаний.

Кроме того, в рамках целевой квоты в Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского зачислили 239 человек. Несмотря на большое количество первоначальных заявлений (более тысячи конкурсных групп), в процессе приёма многие абитуриенты отозвали документы, увидев возможность поступить в вуз на общих основаниях.

Средний балл целевиков, как правило, ниже, чем у поступивших по общему конкурсу. Например, проходной балл на специальность

Лечебное дело» для целевиков составил 180, в то время как по общему конкурсу он был 220. Ожидается, что средний балл целевиков составит 65-66, при этом по другим специальностям разница с общим конкурсом будет не столь существенной, – подчеркнул Алексей Гусев.

По его словам, наибольший интерес у абитуриентов традиционно вызывают медицинские специальности, а также «Юриспруденция». Наряду с этим сохраняется высокий конкурс на инженерные специальности, такие как «Программная инженерия», «Информатика и вычислительная техника», «Компьютерная безопасность», «Прикладная математика и информатика».

Одной и положительных тенденций приёмной кампании 2025 года стало повышение интереса к сельскохозяйственным направлениям. Если раньше на них приходилось открывать дополнительный набор, то в этом году зачисление прошло в рамках основного конкурса. Педагогические специальности также продемонстрировали стабильно высокий конкурс. По сравнению с прошлым годом он вырос на 5-10 %, – добавил Алексей Гусев.

Как отмечают в приёмной комиссии, порядка 65% заявлений было подано через портал «Госуслуги». При этом часть абитуриентов предпочла продублировать заявку, лично посетив приёмную комиссию.

