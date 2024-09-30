В КФУ появится специальность в области литературного творчества

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского получил лицензию на подготовку студентов по специальности «Литературное творчество» (направленность – «Литературный работник»). Первый набор состоится в 2025 году. Об этом сообщил заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Курьянов.

Срок обучения на специальности составит пять лет.

Это, прежде всего, творческая специальность, поэтому магистральное направление обучения будет связано именно с литературно-художественной подготовкой – созданием литературных произведений разных родов и жанров. В связи с этим программой предусмотрены литературные семинары и специальные курсы, способные сориентировать творчески одарённых молодых людей в мире литературы и подготовить к собственной литературно-творческой деятельности, – отмечает Сергей Курьянов.

По его словам, учебный план составлен таким образом, чтобы, постигая отечественную и мировую литературу, родной русский и иностранные языки, студенты могли выйти из вуза широко образованными в гуманитарном плане специалистами.

Изучаемые дисциплины дадут возможность не просто реализовать себя в литературном творчестве, то есть писательстве (вырасти в поэта, прозаика, драматурга), но и стать, как это и указано в направленности программы, разносторонним литературным работником. Это значит, что у студентов появится подтверждённая дипломом и приложением к нему возможность быть литературным редактором, способным редактировать разнообразные тексты, в том числе и не художественные; стать литературным критиком, владеющим знаниями о тонкостях писательского мастерства; специалистом по рекламе разнообразной продукции, знающим, как воздействовать на сознание потенциального покупателя; журналистом, обладающим хорошим слогом, способным писать тексты разных жанров для газет и журналов, соцсетей, сайтов; спичрайтером, причём обладающим широкими гуманитарными знаниями, – подчеркивает Сергей Курьянов.

Кроме того, выпускники новой специальности смогут также занимать должности школьных учителей и преподавателей учреждений среднего профессионального образования в качестве предметников по русскому языку и литературе. Для ведения преподавательской деятельности им необходимо будет пройти в университете бесплатную дополнительную программу по школьной педагогике.

источник: пресс-служба КФУ

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