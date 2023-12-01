В КФУ представили ежегодный отчёт о реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»

Крымский федеральный университет представил ежегодный отчёт о реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Команда вуза презентовала Совету по грантам результаты работы за 2023 год.

Представители университета рассказали о проектах в области сельского хозяйства, медицины и санаторно-курортной реабилитации, геномики и биотехнологий, а также о проектах инженерно-цифрового кластера и социально-культурного развития региона.

Защиту оцениваю позитивно. Считаю, что мы довели до сведения членов Совета свою позицию, которую затем отстаивали, отвечая на вопросы. Полагаю, что ответы на вопросы подкрепили тезисы, высказанные в докладе, и показали, что у нас сформирована команда, способная решать задачи, стоящие перед университетом. Особая благодарность нашему индустриальному партнёру Тхор Дарье Александровне, которая чётко показала, что взаимодействие университета и реального сектора экономики вышло на новый уровень и имеет серьёзные перспективы для дальнейшего развития, – цитирует пресс-служба вуза и. о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимира Курьянова.

По его словам, университет продолжает идти по пути достижения стратегической цели.

Создаются новые научно-образовательные и инновационно-производственные подразделения, ориентированные на создание технологий, востребованных регионом. Наши отдельные услуги и продукты, созданные в рамках реализации программы «Приоритет 2030» в 2023 году, уже нашли применение в реальном секторе экономики, другие разработки были переданы по лицензионным соглашениям партнёрам вуза. И сегодня университет воспринимается в Крыму не только как структура, занимающаяся подготовкой высококвалифицированных кадров, но и как реальный игрок на рынке. Не менее важно и то, что участие в программе «Приоритет 2030» стало основой для формирования проектных коллективов и выстраивания внутренних процессов продвижения продуктов, – отмечает Владимир Курьянов.

Среди представленных результатов – открытие прививочного комплекса для производства посадочного материала винограда, разработка автоматизированной линии по прививке виноградных черенков, мобильных приложений для аграриев; реализация проектов в области робот-ассистированной хирургии, реабилитации, санаторно-курортного лечения и научно-методического сопровождения спортсменов, молекулярной диагностики для таргетной терапии онкологических заболеваний и другие.

Напомним, Крымский федеральный университет является получателем специальной части гранта по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» по треку «Территориальное и/или отраслевое лидерство».

источник: пресс-служба КФУ