В КФУ — премьера спектакля к 225-летию А. С. Пушкина

В честь 225-летия со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина в преддверии Дня славянской письменности и культуры в Крымском федеральном университете состоялась премьера спектакля, подготовленного театральной студией «Твёрдый знак».

Пьеса рассказывает о студентах, готовившихся к празднованию мероприятия по случаю дня рождения Пушкина и на спиритическом сеансе вызвавших дух поэта, роль которого исполнил замечательный вокалист Айрат Гафуров.

Под руководством инициатора мероприятия, заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ Сергея Курьянова студентки четвёртого курса Виктория Павлищук и Елизавета Тагильцева написали сценарий спектакля. Если Виктория уже ставила собственную пьесу на сцене, то для Елизаветы это первый опыт в драматургии:

Сценарий писали вместе с Викторией Павлищук, а воплощением и вовсе занималось несколько творческих коллективов. А идея мне пришла очень незамысловатым образом – я просто ехала в транспорте и перебирала разные варианты развития событий появления Пушкина в современном мире, а потом мы с Викой выбрали наиболее удачный.

Этот праздник, отмечаемый в университете впервые, запомнился студентам и педагогам, пришедшим на премьеру, яркими выступлениями: бальными танцами студии «Таврический колледж КФУ», песнями студии хорового пения «Октавия», а народный ансамбль «Юность» покорил зрителей зажигательным цыганским танцем под песню «Мохнатый шмель», которую неподражаемо исполнили солисты вокального коллектива «Звезды КФУ».

Заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ Сергей Курьянов:

Нам очень хотелось, чтобы 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина прошло заметно для нашего университета. В конце концов тот месяц, который он пробыл в нашем замечательном Крыму в 1820 году, совершенно изменил его жизнь и привел его к тем вершинам, которые он потом достиг. Я прежде всего поздравляю вас с этим замечательным праздником, с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина! Я напоминаю вам, что Пушкин – та самая личность, которая объединяет всю Россию. Вспомните его же собственные слова: Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус, и друг степей калмык. Хочу персонально поблагодарить еще наших выпускников, студентов 4 курса Елизавету Тагильцеву и Викторию Павлищук, идея которых была воплощена здесь может быть недостаточно так, как они думали. Я имею в виду, что она претерпела изменения, но она воплотилась, за что спасибо им большое. Я хочу выразить благодарность департаменту по социальной и воспитательной работе Крымского федерального университета, его отделам, лично Евгении Фербей и Наталье Пономаренко, которые сделали очень много для того, чтобы это все осуществилось. Еще раз поздравляю и желаю вам всем успехов!

автор: Анфиса Третьякова, фото автора