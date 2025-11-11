В КФУ презентовали первую в Крыму лабораторию «Вентиляции и кондиционирования»

В Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета открыли первую в Крыму лабораторию «Вентиляции и кондиционирования». Она будет работать на базе кафедры теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения имени Б. И. Боровского.

Открытие данной лаборатории – очень важный шаг в развитии университета и в развитии подготовки специалистов, потому что здесь мы имеем дело с подлинным партнёрством производителя и образовательной организации. Это то, на что нас нацеливает Президент и учредитель – максимальное приближение к производству и к реальным экономическим запросам региона и страны, – подчеркнул исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов.

В ходе мероприятия состоялось торжественное открытие лаборатории и почётной доски, посвящённой учебному центру «Dantex group». Участникам встречи презентовали новое научное пространство и провели экскурсию по учебным аудиториям академии.

Эксперты компании-партнёра детально рассказали об оборудовании и его будущей эксплуатации. В числе учебных стендов – мультизональная система, шкаф автоматики с секциями увлажнения, охлаждения и нагревания, система вентиляции и паровой увлажнитель воздуха.

Эта лаборатория будет помогать студентам изучать теплофизические и теплообменные процессы. Всё в ней создано на самом современном оборудовании, которое поддерживается не только в российской, но и в мировой строительной сфере на сегодняшний день. Наша задача – сделать процесс перехода студента в область профессионала-рабочего на рынке труда максимально простым и лёгким. Мы хотим, чтобы ребята, выходя в отрасль, имели не только базовые фундаментальные знания, но прикладные навыки, которые действительно будут востребованы, – поделился управляющий партнёр компании «Dantex group» Александр Митин.

Далее прошло заседание директората, в ходе которого приглашённые гости, руководители и работники вуза обсудили перспективы развития кафедры и дальнейшее сотрудничество в соответствии с концепцией «Профессионалы – для профессионалов. Технологии, которые дышат инновациями».

Также на заседании прошло подписание договора о стратегическом сотрудничестве между университетом и компанией «Dantex group».

Данная лаборатория позволит нашим студентам постигать современное оборудование, учась применять его в новых застройках. Благодаря этому наши системы вентиляции и кондиционирования в домах, безусловно, станут ещё лучше. При этом я вижу перспективы открывшейся лаборатории ещё в части научной деятельности. Можно лишь позавидовать тем аспирантам, которые будут здесь работать, и, вероятно, не одна их диссертация здесь будет сделана и защищена. Фирме «Dantex group» же, на мой взгляд, тоже будет полезно такое взаимодействие с нашей академией в том плане, что наши учёные, возможно, предложат новые элементы для усовершенствования их техники, – отметил проректор по научной деятельности КФУ Николай Любомирский.

Первая в Республике Крым лаборатория «Вентиляции и кондиционирования» – не просто новая научно-образовательная площадка для студентов, но значительный шаг в укреплении материально-технической базы университета и реальный вклад в развитие строительной индустрии полуострова.

Оснащенность передовым оборудованием позволит подготовить высококвалифицированные инженерные кадры, востребованные в условиях стремительного развития курортно-строительного комплекса Крыма.

источник: пресс-служба КФУ (Виктория Павлищук)

