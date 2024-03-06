В КФУ презентовали выставку, посвящённую истории и становлению системы страхования вкладов

Просветительское мероприятие состоялось на площадке КФУ им. В.И.Вернадского. Первоначально выставка «20 лет системе страхования вкладов» открылась в Государственной Думе РФ и тем самым дала старт программе информационно-просветительских мероприятий, запланированных в восьми субъектах Российской Федерации. Цель проекта – повышение финансовой грамотности и культуры молодежи.
После экспонирования в Государственной Думе на протяжении прошлого года и в этом году экспозиция представляется в ведущих вузах страны и сопровождается лекциями для студентов. И сегодня выставка открылась в крымской столице в одном из лучших ВУЗов России — Крымском федеральном университете имени Вернадского, — цитирует пресс-служба Заместителя Председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирину Кивико.
Экспозиция рассказывает о предпосылках появления системы страхования вкладов, этапах ее становления и параметрах функционирования. На стендах размещена полезная информация, направленная на повышение уровня финансовой грамотности молодежи.
В рамках мероприятия Андрей Мельников выступил с лекцией «История системы страхования вкладов России.
Также в рамках мероприятия Ирина Кивико награждена памятным знаком АСВ, изданным к 20-летию системы страхования вкладов.
Система страхования вкладов решает важнейшую социальную задачу – обеспечивает защиту большинства российских вкладчиков. Благодаря системе страхования вкладов граждане могут, не опасаясь, хранить свои средства в кредитных организациях. Как следствие, усиливается ресурсный потенциал нашей банковской сферы, — подытожила Ирина Кивико.
источник: пресс-служба Министерства финансов РК
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