В КФУ презентовали выставку, посвящённую истории и становлению системы страхования вкладов

Экспозиция рассказывает о предпосылках появления системы страхования вкладов, этапах ее становления и параметрах функционирования. На стендах размещена полезная информация, направленная на повышение уровня финансовой грамотности молодежи.

В рамках мероприятия Андрей Мельников выступил с лекцией «История системы страхования вкладов России.

Также в рамках мероприятия Ирина Кивико награждена памятным знаком АСВ, изданным к 20-летию системы страхования вкладов.

Система страхования вкладов решает важнейшую социальную задачу – обеспечивает защиту большинства российских вкладчиков. Благодаря системе страхования вкладов граждане могут, не опасаясь, хранить свои средства в кредитных организациях. Как следствие, усиливается ресурсный потенциал нашей банковской сферы, — подытожила Ирина Кивико.

источник: пресс-служба Министерства финансов РК