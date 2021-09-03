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В КФУ пройдут обучение более тысячи крымских школьников

В КФУ пройдут обучение более тысячи крымских школьников

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 12:20 03.09.2021

Более тысячи школьников пройдут обучение в Крымском федеральном университете в рамках проекта предпрофессионального образования. Обучение будет проходить по субботам.

Занятия начнутся с сентября. В ходе работы каждый ученик под руководством преподавательского состава вуза сможет по своему выбору создать индивидуальный проект в рамках одного или нескольких учебных предметов, соответствующих направлениям профильных классов: медицинскому, инженерному, аграрному, медийному, юридическому и социально-экономическому. После защиты проектов обучающиеся получат сертификаты, — цитирует пресс-служба начальника управления развития образования КФУ Светлану Храпунову.

Проект предпрофессионального образования реализуется по инициативе Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. В прошлом учебном году обучение в вузе прошли более 300 школьников.

В КФУ пройдут обучение более тысячи крымских школьников

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