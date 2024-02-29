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В КФУ провели открытую лекцию с участниками СВО

В КФУ провели открытую лекцию с участниками СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:22 29.02.2024

В Крымском федеральном университете состоялась открытая лекция в рамках акции «Знание. Герои» Российского общества «Знание». Студенты вуза встретились с участником специальной военной операции, заместителем руководителя филиала фонда «Защитники Отечества».

Главная цель фонда – это социализация демобилизованных солдат. Я сторонник того, что для этого нужно сначала подготовить общество. Кроме того, сегодня одна из основных задач встречи – победить в информационном пространстве. Наша задача – показать молодёжи, что переживают солдаты и их семьи ради того, чтобы война не пришла в наш дом, – поделился заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества», участник специальной военной операции Дмитрий Воронин.

В КФУ провели открытую лекцию с участниками СВО

В мероприятии приняли участие студенты первых курсов направлений подготовки «Юриспруденция» и «История». Они узнали о целях и причинах СВО, а также о боевом опыте военных.

Акция направлена на патриотическое воспитание молодёжи, чтобы ребята узнавали достоверные факты о специальной военной операции. Мы ведём с фондом большую системную работу, поэтому подобного рода встречи на площадках университета организуются постоянно, – рассказала  проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского  Наталья Кармазина.

Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция «Знание. Герои» направлена на повышение знаний обучающихся общеобразовательных организаций о подвигах героев и достижениях страны, истории России и родного края.

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источник: пресс-служба КФУ

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