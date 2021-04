В КФУ разработали биопрепарат для растений на основе лактобактерий и наноселена

Учёные Крымского федерального университета создали биопрепарат на основе лактобактерий и наночастиц селена, который способствует стимуляции роста растений, повышению урожайности и подавлению фитопатогенов – возбудителей болезней растений.

Группа микроорганизмов, используемая при создании данного биопрепарата, традиционно применяется в пищевой и медицинской промышленности. Мы же нашли ей новое применение – подавление болезнетворных микроорганизмов не только для человека, но и для растений, а также стимуляция роста растений. Это довольно новое направление, которое в России пока не достаточно развито. В настоящий момент мы разрабатываем способы внесения наночастиц селена в данную ассоциацию микроорганизмов. Водорастворимая композиция наноселена была разработана и запатентована ранее сотрудниками нашего университета (Патент № 159620, РФ), – цитирует пресс-служба вуза доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Александр Омельченко.

По словам учёных, преимущество биопрепарата заключается в высоком содержании и активности полезных микроорганизмов.

Как правило, существующие микробиологические препараты, имеют очень маленький титр, из-за чего являются малоэффективными. В настоящее время американская Национальная научная ассоциация пробиотиков и пребиотиков (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics) планирует ввести дополнительные требования, согласно которых титр выпускаемых препаратов должен быть не менее 10⁹, а в большинстве препаратов, представленных на мировом рынке, он гораздо меньше. Нам удалось достичь указанных показателей, которые намереваются внедрить на законодательном уровне в мировой практике, – отмечает доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Бугара.

Специалисты уже провели тестирование препарата на злаковых и овощных культурах. В лабораторных условиях препарат показал увеличение урожайности до 30%, а в производственных – до 15%.

В состав биопрепарата входят лактобактерии и дрожжи. Данные микроорганизмы синтезируют вещества, обладающие антибактериальной и стимулирующей рост растений активностью. Микробиологический препарат оказывает положительное влияние не только на растения, но и на почвенную микрофлору, а также ферментативную активность почв, что в свою очередь повышает уровень плодородия, – говорит соискатель кафедры фармации Медицинской академии Крымского федерального университета Виктория Ржевская.

Как отмечают эксперты, наибольший эффект биопрепарат даёт при комплексном использовании методов полива и опрыскивания. При этом необходимое количество препарата зависит от возделываемой культуры: для злаковых на 1 гектар достаточно 10 литров, а для овощных – 5 литров, однако данные нормы могут измениться с увеличением титра бактерий.

Результаты исследования опубликованы в статье «Effects of nanoselenium as a nutrient medium component on the main cultivation parameters and antagonistic activity of Lactobacillus strains» в научном журнале «PROCEEDINGS OF UNIVERSITIES. APPLIED CHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 2021», индексируемом базой Web of Science. Исследования проводятся в рамках проекта программы развития Крымского федерального университета «Разработка новой междисциплинарной модульной магистерской программы «Биотехнология, биохимия и биоинформатика».

фото: пресс-служба КФУ