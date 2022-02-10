В КФУ разработали экскурсионный маршрут в пещере «Таврида»

Экскурсионный туристический маршрут пещеры «Таврида», протяжённость которого составит почти 500 м, включит 11 обзорных площадок, экспозиции из останков древних животных, горных пород и минералов.

На каждой из них предусмотрено художественное освещение. В пещере будет доступна работа интернета. Посетители увидят голограммы саблезубого тигра и мамонта со звуковым сопровождением, — цитирует пресс-служба вуза старшего преподавателя Крымского федерального университета Геннадия Самохина.

По словам специалиста, в пещере будут зоны, где люди смогут прикоснуться к предварительно обработанным окаменелым костным останкам. Кроме того, посетители смогут увидеть горные породы и минералы, встречающиеся не только в самой пещере, но и в Крыму в целом.

Есть интересные объекты, которые мы хотим показать. Например, в одной из ниш экскурсионного маршрута будет представлена экспозиция из минералов возрастом 45 млн лет, которые по внешнему виду напоминают современный трубопровод, – отмечает эксперт.

В рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030» научной составляющей экскурсионного маршрута станет научный центр, где на территории создаваемого в окрестностях пещеры ландшафтного парка продолжатся активные исследования учёных Крымского федерального университета.

Напомним, пещера «Таврида» была найдена в 2018 году при строительстве одноимённой многополосной трассы, пересекающей полуострова с востока на запад.

фото: © Илья Гогунский, пресс-служба КФУ

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