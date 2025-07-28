В КФУ разработали многорежимную сушильную установку для продуктов

Инженер лаборатории «Фаблаб» Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Антон Фоменко разработал вместительную, экономичную и недорогую сушильную установку для разных видов продуктов питания.

Основной целью данной разработки являлась организация процесса сушки в объёмах потребности сохранения продукции для одной семьи на год. Главной проблемой стало снижение энергозатрат. Для этого использовался термоизолированный корпус бытового холодильника, в котором была организована внутренняя циркуляция воздуха и принудительная вентиляция, – цитирует пресс-служба вуза Антона Фоменко.

Инженер отмечает, что в большинстве бытовых дегидраторов отсутствует принудительная внутренняя циркуляция воздуха, что увеличивает потери мощности для нагрева подаваемого воздуха. Разработка инженера КФУ имеет контроль температуры на входе воздуха в камеру и внутри неё, датчик контроля влажности, а также систему управления температурой и влажностью вентилируемого агента в процессе сушки.

Общий объём камеры сушильной установки составляет около 80 л. с площадью укладки 1 кв. м., что позволяет закладывать до 10 кг продуктов за один раз. Максимальная мощность сушильной установки – 650 Вт. Устройство оснащено датчиком перегрева, реле аварийного отключения, имеет щадящий режим работы ТЭНа, может работать в диапазоне температур от 25 до 60 градусов без ограничения временных интервалов. Для каждого продукта можно подобрать индивидуальный режим.

Стоимость комплектующих для камеры и их сборки составляет порядка 30% от стоимости аналогичных бытовых устройств на рынке.

На базе своей разработки инженер проводит исследования по оптимизации технологии путём подбора параметров режимов сушки и изменения предварительной подготовки продуктов.

источник: пресс-служба КФУ

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