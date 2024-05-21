В КФУ разработали проект благоустройства мемориала к 80-летию освобождения Крыма

Студенты Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского разработали проект благоустройства «Аллеи Воинской Славы», а также зелёной зоны на перекрёстке улиц Субхи-Козлова и Севастопольской в Симферополе. Работы выполнены в рамках программы «Обучение служением» по инициативе ветеранов-выпускников Симферопольского высшего военно-политического строительного училища.

Идея возникла неслучайно, ведь после освобождения Симферополя под руководством генерал-полковника Толбухина 19-й танковый корпус под командованием генерала Васильева двинулся на Севастополь. И вот этот перекресток дороги Козлова-Севастопольская — это начало движения колонн для освобождения города Севастополя, — цитирует пресс-служба вуза председателя НКО «Общественная организация ветеранов Симферопольского высшего военно-политического строительного училища» и Совета ветеранов Академии КФУ Леонида Смирнова.

По его словам, реализация проекта благоустройства запланирована по завершении ремонта ряда зданий, расположенных на ул. Севастопольской.

Работы, выполненные студентами в рамках программы «Обучение служением», представлены на выставке «Мемориал», приуроченной к 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Она работает на базе Академии строительства и архитектуры.

«Обучение служением» — это не просто красивые слова, это — работа с целью реализации своих идей, нужных для общества. В этом году мы задействовали на кафедре градостроительства студентов второго курса. Была выбрана социально-значимая тема — 80-летие освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, — отмечает заведующая кафедрой градостроительства КФУ им. В. И. Вернадского Виктория Сидорова.

Также на выставке представлены тематические курсовые проекты студентов.

источник: пресс-служба КФУ