В КФУ разработали устройства для механизации процессов прививки винограда

Специалисты Крымского федерального университета разработали экспериментальные образцы оборудования для механизации процессов производства привитых черенков винограда. Об этом сообщил зав. кафедрой общетехнических дисциплин Агротехнологической академии КФУ Алексей Завалий.

Работы выполнены в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Одним из устройств, разработанных учёными Крымского федерального университета, является машина для ослепления почек (глазков) подвойной лозы винограда. Ослепление является одним из этапов подготовки черенков к прививке.

Машина для ослепления глазков представляет собой сквозной канал, в который вручную подается необработанный черенок винограда. Механизм оснащен двумя приводами: один втягивает черенок, а второй выталкивает после завершения обработки. Внутри канала необработанная лоза проходит через направляющие конусы, между которыми производится обрезка глазков при помощи вращающихся конусных фрез в нескольких плоскостях. Фрезы выполнены из полимерного материала, жесткости которого достаточно, чтобы срезать почки, но не повредить верхний слой лозы, – цитирует пресс-служба вуза Алексея Завалий.

По его словам, производительность экспериментальной машины в разы превосходит обрезку вручную: за час можно обработать до 3000 черенков. Оригинальный механизм уже получил патент на полезную модель.

Кроме того, специалисты вуза разработали полуавтоматическое устройство для связки подвойной, привойной лозы и саженцев винограда в пучки. Оно представляет собой стандартный узел стреппинг-машины, модернизированный модулем для связки с помощью полимерной ленты. Модуль позволяет формировать пучки правильной формы и упрощает работу оператора.

Скорость выполнения операции значительно повышается. Если за единицу времени человек мог связать два пучка, то теперь за эту же единицу времени оператор может связывать 20-30 пучков, – отмечает Алексей Завалий.

С помощью данной машины также можно осуществлять связку и других многолетних культур.