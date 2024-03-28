В КФУ создали одноплатный компьютер для беспилотной малогабаритной техники

Инженеры лаборатории «ФабЛаб» Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского разработали одноплатный компьютер размером 40х40 мм для работы с компьютерным зрением на борту беспилотных устройств.

Одной из задач, решаемых нашей лабораторией, является разработка беспилотной техники с использованием ускорителей искусственного интеллекта, то есть небольших компьютеров, у которых все необходимые модули установлены на одной плате небольшого размера. Сегодня на рынке есть решения для широкого применения, которые неудобны для использования на борту беспилотной техники, и оставляют некоторые возможности процессора нереализованными: например, не все каналы CSI-интерфейса выведены на коннекторы для подключения камер, но зато присутствуют коннекторы DSI (разъемы на дисплей), которые обычно в беспилотной технике не используются. Мы разработали собственный вариант одноплатного компьютера, который имеет все необходимые нам интерфейсы, при этом не содержит ничего лишнего, что позволяет существенно уменьшить не только его размеры, но и стоимость, – цитирует пресс-служба вуза руководителя лаборатории «ФабЛаб» КФУ им. В. И. Вернадского Владимира Овчаренко.

Компьютер, который разработчики назвали «Grape Pi 1», имеет 4-ядерный процессор H616, работающий на частоте 1.5 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, разъем для ssd-карты, три площадки с контактами USB 2.0, HDMI и video-out разъемы.

В следующих версиях «Grape Pi» разработчики планируют убрать HDMI-разъем и добавить контактные площадки для интерфейсов SPI и I2C и уменьшить плату до размера 30х30 мм, что позволит интегрировать одноплатный компьютер в один корпус с USB-камерой, таким образом создав полнофункциональный модуль управления малогабаритными беспилотными устройствами.

источник: пресс-служба КФУ