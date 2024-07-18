В КФУ стартовали «Университетские смены»

В Крымском федеральном университете стартовали «Университетские смены». Образовательно-туристская программа проходит в г. Евпатории на базе детского оздоровительного лагеря им. Ю. А. Гагарина. Первая смена состоит из 91 участника и продлится до 25 июля.

По словам организаторов, цель программы – содействие воспитанию, личностному развитию, самоопределению и социализации обучающихся образовательных организаций.

Этот проект реализуется на стыке образования, туризма и просвещения. Крымский федеральный университет организовывает приезд ребят с новых территорий в Крым для оздоровления и развития. Программа нашего интенсива очень интересная и насыщенная. Обучение подготовил профессорско-преподавательский состав нашего вуза. Участники смены познакомятся с историей и культурой Крыма и Российской Федерации, смогут самоопределиться и социализироваться, выбрать свою будущую профессии, – рассказала проректор по учебной и методической деятельности КФУ Наталья Кармазина.

Всего в этом году участниками двух смен станут порядка 200 детей с Херсонской области в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках образовательной программы они познакомятся с приоритетными направлениями подготовки в вузе и посетят экскурсии. Также для прокачки надпрофессиональных навыков пройдут дни Российского движения детей и молодежи.

Культурно-просветительский блок программы предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, погружение в историю народов России, воспитание чувства сопричастности к общим корням.

Миссия нашего лагеря – объединить множество детей из различных регионов. Для нас очень важно создать комфортные условия для развития каждого ребенка, насытить их отдых яркими впечатлениями и интересными знакомствами. Нам очень хочется, чтобы ребята зарядились энергией от этой смены и получили максимум знаний на образовательных лекциях, – рассказала начальник детского оздоровительного лагеря им. Ю. А. Гагарина Лариса Гребенюк.

В первый день участники познакомились друг с другом и параллельно узнали о миссии, ценностях и направлениях работы «Движения Первых». Кроме этого, для участников смены выступили ветераны специальной военной операции – участники совместного проекта Фонда «Защитники отечества» и Российского общества «Знание». Герои СВО рассказали об истории и культуре России, а также обсудили с ребятами возможности для профессионального самоопределения.

Программу «Университетские смены» реализует Крымский федеральный университет совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение первых» и региональным отделением Российского общества «Знание» Республики Крым.

источник: пресс-служба КФУ

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