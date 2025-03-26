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В КФУ студенты встретились с директором департамента международных организаций МИД РФ
фото: пресс-служба КФУ

В КФУ студенты встретились с директором департамента международных организаций МИД РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:05 26.03.2025

Крымский федеральный университет посетил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Кирилл Логвинов. В рамках визита он встретился со студентами и преподавателями кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы деятельности международных организаций, внешней политики России, а также роль отечественной дипломатии в современных международных отношениях.

Мы являемся свидетелями переломного момента в истории человечества. Вряд ли это можно было предсказать 10-15 лет назад, но момент исторический, и от того, куда повернёт человечество, будет зависеть мировое развитие на ближайшую перспективу. Сейчас проходит активная фаза формирования новых центров политических, экономических, социальных сил, идёт перераспределение влияния в мире, в частности усиливается роль Мирового Большинства в решении тех задач, которые сегодня стоят перед человечеством. Это процесс непростой, для стран, которые принято называть Западным Меньшинством, даже достаточно болезненный. Не секрет, что в последние десятилетия именно Запад во многом определял траекторию развития тех или иных мировых процессов, и сейчас перспектива потери этого доминирования Запад не радует, – цитирует пресс-служба вуза директора департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова.

В ходе встречи Кирилл Логвинов поделился своим профессиональным опытом, рассказал о специфике работы дипломата и ответил на вопросы студентов, касающиеся различных аспектов международной деятельности.

Я считаю необходимым поддерживать интерес студентов к внешней политике, к тому, что происходит в мире. Мы, сотрудники Министерства иностранных дел, призваны подсказать, рассказать, ответить на вопросы, которые интересуют нашу молодёжь. Сегодняшние студенты – это те, кто завтра будет формировать внешнюю политику Российской Федерации, те, кто продолжит отстаивать интересы нашей страны на международной арене, поэтому такие встречи – это вклад в наше будущее, – поделился Кирилл Логвинов.

Участие во встрече также приняли председатель МИД России в г. Симферополе Артём Березовский, первый проректор – проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Юрченко, а также работники департамента международной деятельности университета.

В нашем университете существует традиция приглашать специалистов из соответствующей сферы, для того чтобы они общались с нашими студентами и говорили о тех перспективах, которые связаны с дальнейшим трудоустройством. Такой обмен опытом полезен как для наших студентов и преподавателей, так и для работников Министерства иностранных дел. Они должны видеть лица тех студентов, которые через какой-то период времени будут реализовывать внешнюю политику нашей страны, –  отмечает Сергей Юрченко.

Как отмечают организаторы, встречи студентов с представителями профильных министерств и ведомств проводятся на регулярной основе.

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источник: пресс-служба КФУ

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