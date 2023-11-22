В КФУ теперь есть новые направления подготовки

Крымский федеральный университет лицензировал более десяти новых направлений подготовки в области безопасности и систем связи, журналистики, работы с молодёжью, педагогики, сельского хозяйства, аквакультуры и политологии.

Лицензирование новых направлений подготовки обусловлено необходимостью подготовки высококвалифицированных кадров для Республики Крым. Мы ориентировались на запрос региона и работодателей в востребованности выпускников таких направлений для устойчивого развития нашего полуострова и решения тех острых проблем, которые существуют в той или иной сфере, – цитирует пресс-служба проректора по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталью Кармазину.

Были открыты следующие направления подготовки студентов по программам бакалавриата: «Компьютерная безопасность», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Медиакоммуникации», «Организация работы с молодежью», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Педагогическое образование», «Технология продукции и организация общественного питания», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

По программам бакалавриата и магистратуры Крымский федеральный университет будет готовить студентов по направлениям «Международные отношения» и «Востоковедение и африканистика».

Набор на новые направления подготовки будет осуществляться с 2024 года.

источник: пресс-служба КФУ