Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Образование в Крыму | В КФУ теперь есть новые направления подготовки
актуально в республике
В КФУ теперь есть новые направления подготовки

В КФУ теперь есть новые направления подготовки

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 18:36 22.11.2023

Крымский федеральный университет лицензировал более десяти новых направлений подготовки в области безопасности и систем связи, журналистики, работы с молодёжью, педагогики, сельского хозяйства, аквакультуры и политологии.

Лицензирование новых направлений подготовки обусловлено необходимостью подготовки высококвалифицированных кадров для Республики Крым. Мы ориентировались на запрос региона и работодателей в востребованности выпускников таких направлений для устойчивого развития нашего полуострова и решения тех острых проблем, которые существуют в той или иной сфере, – цитирует пресс-служба проректора по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталью Кармазину.

Были открыты следующие направления подготовки студентов по программам бакалавриата: «Компьютерная безопасность», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Медиакоммуникации», «Организация работы с молодежью», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Педагогическое образование», «Технология продукции и организация общественного питания», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Узнайте больше:  В Севастополе проведут научную школу. Для студентов из дружественных государств

В КФУ теперь есть новые направления подготовки

По программам бакалавриата и магистратуры Крымский федеральный университет будет готовить студентов по направлениям «Международные отношения» и «Востоковедение и африканистика».

Набор на новые направления подготовки будет осуществляться с 2024 года.

источник: пресс-служба КФУ

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: образование в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
образование в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.