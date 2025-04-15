В КФУ теперь готовят и эмбриологов

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского запустили программу профессиональной переподготовки в области эмбриологии. Обучение проводится на базе Института биохимических технологий, экологии и фармации в рамках магистерской программы «Биомедицинские исследования живых систем». Об этом сообщила заведующая кафедрой физиологии человека и животных и биофизики ИБТЭФ Елена Чуян.

Магистерская программа «Биомедицинские исследования живых систем» по направлению подготовки «Биология» направлена на подготовку специалистов в области биомедицины, понимающих процессы, лежащие в основе здоровья и болезни, адаптации и долголетия, действия лекарственных и физических факторов на организм, и умеющих проводить лабораторную и функциональную диагностику организма. Сегодня такие специалисты широко востребованы на рынке труда: они могут работать как в области образования и науки, так и в области здравоохранения. Кроме того, мы даём нашим магистрантам уникальную возможность получения нескольких траекторий профессиональной подготовки, то есть одновременно с освоением основной образовательной программы пройти дополнительное профессиональное обучение с выдачей диплома о профессиональной переподготовке.

В течение нескольких лет на кафедре реализуется дополнительное профессиональное образование (программа профессиональной переподготовки) по клинической лабораторной диагностике с присвоением выпускникам квалификации «Биолог – специалист в области клинической лабораторной диагностики». В апреле этого года мы запустили вторую программу профессиональной переподготовки для наших магистров, направленную на подготовку эмбриологов – специалистов, работающих в области клинической эмбриологии и вспомогательных репродуктивных технологий, – рассказала заведующая кафедрой физиологии человека и животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В. И. Вернадского Елена Чуян.

По её словам, программа профессиональной переподготовки в области эмбриологии рассчитана на девять недель. Практическое обучение проводится на базе трёх клиник – партнёров Крымского федерального университета: Центра женского здоровья ООО «Компания «Этель»; Таврической клиники репродуктивной медицины «ФЕРТИ-ЛАЙН»; Центра репродуктивной медицины ООО «Vera».

Эмбриолог – это достаточно новая, престижная и чрезвычайно востребованная в настоящее время профессия. Он играет важную роль на всех этапах ЭКО (экстракорпорального, то есть вне тела, оплодотворения) – от забора материала до переноса эмбриона в матку, но не делает никаких медицинских манипуляций с пациентами, занимаясь исключительно биоматериалом. Наша программа предусматривает доступ к современному оборудованию и технологиям и имеет практическую направленность. По итогам обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца и присваивается квалификация – «Эмбриолог». Получив такой диплом, выпускник программы может пройти первичную аккредитацию специалиста – процедуру проверки знаний и навыков специалиста сферы здравоохранения и определения его соответствия установленным законом требованиям к работе в медицинских организациях, – подчеркнула Елена Чуян.

В процессе обучения на программе студенты приобретают необходимые знания в сфере здравоохранения, клинической эмбриологии, организации лабораторной службы, знакомятся с правовыми и этическими вопросами вспомогательных репродуктивных технологий, правилами санитарно-эпидемиологического режима в эмбриологических лабораториях, методами проведения эмбриологических исследований. В рамках практической подготовки в клиниках репродуктивной медицины слушатели программы приобретают необходимые профессиональные навыки работы на оборудовании, используемом на эмбриологическом этапе программ вспомогательных репродуктивных технологий, получения биологического материала для эмбриологических и клинических исследований, криоконсервации, культивирования эмбриона, проведения манипуляций с половыми клетками и эмбрионами в лечебных целях.

Программа переподготовки по эмбриологии даёт не только полезные теоретические знания, но и одновременно позволяет учиться на практике. Сейчас я хожу на практику в клинику «Этель». Это больше ознакомительная практика, однако её можно считать началом пути для последующей работы. В клинике нам не только показывают, как всё происходит, но и дают самим попробовать на отработанном материале, естественно, без каких-либо рисков для пациентов. Практика в клинике – это шанс поговорить с людьми, которые сами вошли в ту профессию, которой на самом деле нет, ведь отдельно на эмбриологов не учат. Есть специальные курсы в Москве и Санкт-Петербурге, и я рад, что теперь они реализуются и в Крыму, – рассказал магистрант Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Ян Григорьев.

Что касается программы профессиональной переподготовки по клинической лабораторной диагностике, то данное направление сегодня активно развивается в регионе, и клинико-диагностические лаборатории испытывают острую потребность в кадрах.

В медицинских лабораториях проводятся общеклинические, биохимические, гематологические, цитологические, иммунологические, генетические, микробиологические, серологические и другие исследования, а на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической промышленности создаются и работают лаборатории качества, которые также нуждаются в специалистах. Таким образом, наши магистранты могут по окончании обучения получить сразу три диплома и, соответственно, три квалификации, которые позволят им быть востребованными на рынке труда, – добавила Елена Чуян.

Срок обучения на магистерской программе «Биомедицинские исследования живых систем» составляет два года. Программа предусматривает возможность получить углублённые знания в трёх основных направлениях одновременно: биомедицинских исследованиях влияния химических и физических факторов на живые организмы, клинической лабораторной диагностики и психофизиологии. Для освоения программы также доступна очно-заочная форма обучения.

источник: пресс-служба КФУ

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