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В КФУ вырос поток абитуриентов из Донбасса и Новороссии
фото: пресс-служба КФУ

В КФУ вырос поток абитуриентов из Донбасса и Новороссии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:24 03.08.2024

Число заявок на поступление в Крымский федеральный университет имени Вернадского (КФУ) от абитуриентов из Донбасса и Новороссии выросло в четыре раза в 2024 году, рассказал ТАСС помощник ректора вуза Алексей Гусев.

10% поступающих от общего числа — это жители новых регионов. Больше всего абитуриентов из Запорожской и Херсонской областей. В прошлом году было порядка 700 заявлений, в этом году — около 2 800. Люди уже освоились, люди начинают строить здесь жизнь, поэтому, конечно, начинают ехать, — сказал он.

В пресс-службе КФУ пояснили, что всего в университет подали 26 796 заявлений на поступление по программам бакалавриата и специалитета. Больше половины поданных заявлений поступило от абитуриентов из других регионов. Уточняется, что самыми популярными направлениями подготовки традиционно остаются «Лечебное дело», «Стоматология» и «Юриспруденция». Среди новых направлений, открывшихся в этом году, лидерами стали «Международные отношения», «Медицинская биохимия» и «Компьютерная безопасность».

источник: ТАСС 

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