В КФУ знают, каким будет урожай плодовых культур в Крыму

Температурные аномалии, которые фиксируются в Крыму с начала 2021 года, привели к сильному повреждению цветковых почек персиков и абрикосов, что скажется на урожайности данных плодовых культур. По словам доцента кафедры плодоводства и виноградарства Крымского федерального университета Владимира Рябова, нетипичность прошедшей зимы заключалась в том, что периоды интенсивного потепления сменялись периодами резкого похолодания, а холодное начало мая и прогнозируемое потепление во второй половине месяца свидетельствуют о том, что температура остаётся неустойчивой.

В конце января и в начале февраля температура в некоторых регионах Крыма поднималась до +18 градусов днём, а с 14 по 20 февраля опускалась до -15 градусов в столице и -18 градусов в степных и предгорных районах. Такая ситуация привела к тому, что некоторые плодовые культуры (персики и абрикосы), завершив период биологического покоя, начали преждевременную вегетацию. Это привело к снижению морозостойкости растений и вызвало сильное повреждение цветковых почек в период последовавших морозов. При этом степень повреждений была значительной и по большинству сортов достигала 80-90% от общего количества заложившихся цветков, – цитирует пресс-служба вуза доцента кафедры плодоводства и виноградарства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимира Рябова.

Как отмечает специалист, наибольшие повреждения получили деревья в предгорной части Симферопольского района, а в западной и восточной частях Крыма ущерб оказался меньше. В свою очередь семечковые и косточковые культуры (черешня, вишня и слива) полностью сохранили свой урожай, благополучно пройдя «климатические качели» января и февраля благодаря более продолжительному периоду биологического покоя и высокой морозоустойчивости.

Черешня, вишня, яблоня и груша, против обыкновения, начали цвести только в первых числах мая. Все они благополучно отцвели при тёплой погоде: произошло нормальное опыление, полноценное оплодотворение, образовалась обильная завязь. Это связано с тем, что холодный апрель задержал вегетацию семечковых и косточковых культур, и они начали цвести, когда миновала опасность весенних заморозков. Таким образом, несмотря на возможный недобор абрикосов и персиков, в целом урожай плодовых культур в текущем году ожидается высоким, – добавил Владимир Рябов.

По словам учёного, тенденция глобального потепления продолжает нарастать. 2020 год оказался самым тёплым за последние 30 лет. Ожидается, что подобная ситуация сохранится и в 2021 году, что в целом для развития садоводства в Крыму должно иметь положительное значение.

фото: пресс-служба КФУ