В КФУ знают, при каких условиях крупные торговые сети и банки могут зайти в Крым

В КФУ считают: если по отношению к крупным торговым сетям и производителям полуострова, попадающим в список организаций из недружественных стран, будут применяться ограничения, то им следует перейти во временное государственное управление. Возможна последующая передача их активов, которые станут базой для создания крупных отечественных компаний, что также благоприятно скажется на инфраструктуре и логистике крымского рынка.​

Любой бизнес и его логистика предполагает наличие производственных мощностей с развитой логистической инфраструктурой, а также торговых площадей и активных рынков сбыта продукции, работ и услуг. Это обусловлено тем, что не каждое место в крымском регионе обладает комфортом как для потенциального производителя, так и непосредственно конечного покупателя. Именно данное условие предопределяет экономическую эффективность и рентабельность деятельности отечественных производителей и торговых представителей, которые потенциально могут зайти на место прекративших свою деятельность иностранных компаний. Следует отметить, что для захода на полуостров крупных игроков, которые планируют создание новых производств, развитие торговых сетей и инфраструктуры, формирования банковского сегмента необходимо на уровне органов исполнительной власти и Государственного совета Республики Крым формировать благоприятные условия, направленные на создание зон благоприятного развития бизнеса, — цитирует пресс-служба вуза заведующего кафедрой Института экономики и управления Крымского федерального университета Александра Сметанко.

В свою очередь, важными аспектами для захода банков на территорию полуострова специалист назвал наличие свободных площадей и необходимой инфраструктуры, позволяющей крупным игрокам на начальной стадии с минимальными капиталовложениями интегрироваться в существующий на территории полуострова банковский сектор.

Банковская сфера в Республике Крым, на мой взгляд, имеет благоприятные условия для создания здоровой конкуренции посредством захода крупных финансовых организаций, что, в свою очередь, приведет к расширению спектра предоставляемых банковских услуг. Именно наличие не задействованных инфраструктурных объектов, оставшихся от таких организаций, как «Ощадбанк», «ПромИнвестБанк» и множества мелких украинских банков, прекративших свою деятельность на территории полуострова, позволяет создавать условия для начального захода крупных российских банков, – говорит Александр Сметанко.

По его словам, процесс их интеграции не может произойти в течение ближайших месяцев, что обусловлено рядом серьезных ограничений.

К ним можно отнести необходимость набора и последующую переподготовку персонала для работы с банковским программным обеспечением. Также стоит учесть сложные процедуры получения лицензий и оформления разрешительных документов; высокие затраты, связанные с приобретением серверного и компьютерного оборудования для полноценной работы банковского учреждения. Именно эти ограничения не позволят в ближайшей перспективе создать разветвлённую и полноценно функционирующую структуру для крупных финансовых учреждений, которые потенциально планируют зайти в Крым, – отмечает эксперт.

При этом экономист отметил, что в случае появления в данном сегменте новых игроков, будут создаваться объективные конкурентные условия в части улучшения качества обслуживания клиентов, предоставления новых услуг, а также развития различных интернет-сервисов и мобильных приложений, направленных на удержание существующих и привлечение новых клиентов.

Нашим банковским организациям необходимо пересмотреть существующие подходы к обслуживанию клиентов и взять ориентир на передовые банковские технологии, которые активно продвигает на отечественном и зарубежном рынке Сбербанк. В случае создания благоприятных условий для развития бизнеса, крупные российские банки в течение нескольких месяцев могут начать постепенную интеграцию в банковский сектор Республики Крым, – подчеркивает Александр Сметанко.

Специалист также добавил, что крупным банкам необходима всесторонняя поддержка от правительства Республики Крым и органов исполнительной власти для ускорения процедур оформления и выдачи разрешительных документов, а также создания благоприятных условий для реализации крупных инфраструктурных объектов позволяющих создать новые рабочие места и здоровую рыночную конкуренцию между всеми участниками.

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