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В Киеве подсчитали «новую порцию» убытков от «потери Крыма»
Фото: capital.ua

В Киеве подсчитали «новую порцию» убытков от «потери Крыма»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 12:20 26.12.2019

Госпредприятие «Украэрорух» (по обслуживанию воздушного движения)выступило с заявлением по поводу своих убытков от «потери Крыма».

Если в 2013 году общий объем составил 530 тысяч полетов, то в 2018 году – лишь около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в три раза. Наши общие недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно 19 миллиардов гривен, — заявил ио директора Украэроруха Андрей Ярмак.

44% полетов давал симферопольский аэропорт? Нет, но воздушное пространство над Крымом. По словам Ярмака, после того, как в 2014 году для украинских самолетов было закрыто небо над полуостровом, количество транзитных рейсов в стране сократилось, и сейчас они составляют около 40% от общего количества.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на Украине заявили, что несут потери из-за отсутствия авиасообщения с Крымом. Такой вывод сделал директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. Он подчеркнул, что из-за отсутствия авиасообщения между странами Украина перестала быть транзитной страной для перелетов из Европы в Азию.

В Киеве подсчитали «новую порцию» убытков от «потери Крыма»

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