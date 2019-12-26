В Киеве подсчитали «новую порцию» убытков от «потери Крыма»

Госпредприятие «Украэрорух» (по обслуживанию воздушного движения)выступило с заявлением по поводу своих убытков от «потери Крыма».

Если в 2013 году общий объем составил 530 тысяч полетов, то в 2018 году – лишь около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в три раза. Наши общие недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно 19 миллиардов гривен, — заявил ио директора Украэроруха Андрей Ярмак.

44% полетов давал симферопольский аэропорт? Нет, но воздушное пространство над Крымом. По словам Ярмака, после того, как в 2014 году для украинских самолетов было закрыто небо над полуостровом, количество транзитных рейсов в стране сократилось, и сейчас они составляют около 40% от общего количества.