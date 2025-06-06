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В Киеве - пожары. Удары по Украине сегодня
фото: © Telegram Владимир Зеленский

В Киеве — пожары. Удары по Украине сегодня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:50 06.06.2025

В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия мощных взрывов в разных районах. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы пожары и разрушения инфраструктуры.

По его данным, первые взрывы прогремели около 01:28 на Оболони. Затем в Голосеевском районе после работы украинского ПВО вспыхнул пожар.

В Голосеевском районе предварительно падение обломков на территорию нежилого строения, — написал Кличко в Telegram.

По его данным, громко было в Соломенском и Дарницком районах Киева.

В Соломенском районе пожар на месте падения обломков. И еще на одной локации попадание обломков, — написал он в Telegram.

4 июня в Харькове произошло несколько взрывов, в промзонах города начались масштабные пожары. Также ночью, по данным СМИ, серия взрывов прогремела в Одессе.

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СПРАВКА: Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения западной военной техники. Как подчеркнули в Минобороны РФ, удары были нанесены в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.

источник: РИА Новости Крым

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