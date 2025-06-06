В Киеве — пожары. Удары по Украине сегодня

По его данным, первые взрывы прогремели около 01:28 на Оболони. Затем в Голосеевском районе после работы украинского ПВО вспыхнул пожар.

В Голосеевском районе предварительно падение обломков на территорию нежилого строения, — написал Кличко в Telegram.

По его данным, громко было в Соломенском и Дарницком районах Киева.

В Соломенском районе пожар на месте падения обломков. И еще на одной локации попадание обломков, — написал он в Telegram.

4 июня в Харькове произошло несколько взрывов, в промзонах города начались масштабные пожары. Также ночью, по данным СМИ, серия взрывов прогремела в Одессе.