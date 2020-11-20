В Киеве признали: вернуть Крым можно только, сначала «вернув мозги людей»

Советник офиса Зеленского, достаточно известный на полуострове Сергей Куницын назвал способ «вернуть Крым». Отметим, несмотря на «фантастичность», украинский политик сказал, практически, правду. По словам Куницына, для возвращения Крыма в состав Украины необходимо «вернуть мозги людей».

Надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание, — заявил Куницын.

Отметим, что «битву за мозги» крымчан украинские власти проиграли еще в 90-х. Шансов на обратный процесс – ноль.

Также Сергей Куницын, заметим, в эфире крымскотатарского телеканала ATR, исключил возможность в перспективе образования на полуострове крымскотатарской автономии.

Подавляющее большинство населения региона составляют представители других этносов, которые никогда не примут это решение. Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым 85% живет не крымских татар, мы не можем, нравится это кому-то или не нравится, но это факт, — отметил он.

Куницын также выступил против смены названий крымских населённых пунктов, отметив при этом, что не хочет «занимать сторону ни одного конкретного этноса».

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление Куницына.

Нет политической воли у представителей Украины признать очевидный факт нахождения Крыма в составе России. Куницын — сам крымчанин… Во все времена он был не вместе с крымчанами, всегда ориентировался на Украину, выступал таким ярым проводником интересов Киева в Крыму, почему особым авторитетом он и не пользовался. Что касается того, чтобы перевернуть сознание людей в Крыму: об этом можно говорить в теории, а практически это невозможно, — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что «всегда две трети крымчан считали, что Крыму было бы лучше быть с Россией».

Если кому-то надо перевернуть сознание, то как раз таким личностям, как Куницын… Они должны смириться с фактом нахождения Крыма в составе России. Это на пользу пойдёт всем, прежде всего Украине и верхушке украинской политической, — подчеркнул Цеков.

Мнение сенатора разделяет и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Симпатии крымчан киевский правящий режим потерял навсегда. У нас нет зла к Украине и ее народу, но к управленцам этой страны мы испытываем жесткую антипатию. И за какие умы собрался бороться Сергей Куницын, мне непонятно, ведь его мошеннические схемы в Крыму стали легендой, — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, именно Куницын «умудрился продать людям земли Черноморского флота, обещая, что в 2017 году российский флот покинет Севастополь — в прямом смысле делил шкуру живого медведя«. Так что больше всего, предположил депутат, переживает экс-премьер Крыма и экс-губернатор Севастополя за те объекты, «вот и разбрасывается попусту словами«.