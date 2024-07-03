В кино приглашают многодетные семьи Ялты

6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, многодетные семьи Ялтинского региона приглашают на семейный поход в кино. Организатором акции выступила Администрация города, мероприятие проходит при поддержке кинотеатра «Сатурн».
Вход по пригласительным билетам! Дополнительная информация и запись по телефонам: +7(3654)314777, +7(978)1752296.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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