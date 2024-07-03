Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Праздники в Крыму | В кино приглашают многодетные семьи Ялты
актуально в республике
В кино приглашают многодетные семьи Ялты
иллюстрация: pikist.com

В кино приглашают многодетные семьи Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 12:10 03.07.2024

6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, многодетные семьи Ялтинского региона приглашают на семейный поход в кино. Организатором акции выступила Администрация города, мероприятие проходит при поддержке кинотеатра «Сатурн».

Вход по пригласительным билетам! Дополнительная информация и запись по телефонам: +7(3654)314777, +7(978)1752296.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.