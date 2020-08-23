В Кировском районе на пожаре пострадал мужчина

Пожар в Кировском районе произошёл днём — огонь вспыхнул в частном жилом домовладении в г. Старый Крым.

Загорелась кровля дома и существовала угроза распространения огня. Звеном газодымозащитной службы оперативно была проведена разведка помещений, в ходе которой обнаружили пострадавшего. В 16:45 пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м. Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Причина пожара устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.