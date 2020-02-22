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В Кировском районе задержали наркосбытчика. Попался на 8 гр марихуаны
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Кировском районе задержали наркосбытчика. Попался на 8 гр марихуаны

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:56 22.02.2020

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России в Кировском районе было зарегистрирована информация о том, что местный житель на территории п. Кировское сбывает наркотические вещества.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан с поличным при попытке сбыта растительных наркотиков. В настоящее время мужчина оформил заявление о явке с повинной.  Согласно заключения эксперта, вещество, сбытое гражданином, является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой более 8 гр, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в значительном размере). В настоящее время ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Подозреваемый задержан и до суда будет содержаться под стражей.

В Кировском районе задержали наркосбытчика. Попался на 8 гр марихуаны

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