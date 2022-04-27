В Кировском районе Крыма прошла церемония захоронения останков воинов Советской армии

Крымская земля приняла на вечный покой еще 57 солдат и офицеров Советской армии. Проститься с отважными защитниками Родины и почтить их память на братском кладбище села Новопокровка Кировского района Крыма собрались представители госорганов и силовых структур, общественных движений, ученики и педагоги школ, неравнодушные жители района.

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю на протяжении нескольких лет тесно сотрудничают с поисковыми отрядами, оказывая им всяческую поддержку. Однако именно эта церемония прощания с фронтовиками стала для офицеров по-особенному трогательной и близкой, поскольку в поисковых мероприятиях принимал участие отряд крымских следователей «Патриоты Отчизны», — рассказали в Следственном комитете.

С 4 по 19 сентября минувшего года в рамках «Вахты Памяти» на территории Синицынского сельского поселения Кировского района Крыма были найдены и подняты на поверхность останки 59 фронтовиков.

Солдаты, которых перезахоронили на кладбище села Новопокровка, защищали Ак-Монайские позиции Керченского полуострова. Свой последний бой они встретили весной 1942-го в районе села Синицино Кировского района.

Командир поискового отряда «Ак-Монай» ассоциации поисковых отрядов «Отчизна» Кирилл Синдерович рассказывает, что, как и прежде, большая часть найденных бойцов – безымянная: это военнослужащие разных подразделений — танкисты, пехотинцы и моряки. Однако имена четырех солдат все же удалось установить по личным предметам, найденным при них.

Останки двоих бойцов ранее были переданы на их малую родину — в Тульскую и Самарскую области.

Офицеры Следственного комитета России вместе с участниками памятного мероприятия проводили отважных фронтовиков в последний путь. Следователи от имени всего коллектива возложили к братской могиле венки, почтив память героически павших бойцов минутой молчания.

Поисковики отмечают, что, по их подсчетам, здесь, на территории Кировского района Республики Крым, могут находиться останки еще более 20 тысяч красноармейцев, сложивших свои головы в боях за освобождение Керченского полуострова. Поэтому задача ныне живущего поколения – постараться провести такую поисково-патриотическую работу, чтобы по возможности восстановить имена героев и с почестями проводить в последний путь каждого погибшего безымянного и безвестно исчезнувшего бойца.