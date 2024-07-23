В Кировском районе ночной пожар тушили больше часа

По прибытии выяснилось, что горит частный жилой дом. Жильцы вовремя сориентировались и эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 1 часа 45 минут. Пожар был потушен на площади 50 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
МЧС Республики Крым напоминает о необходимости строгого соблюдения элементарных правил пожарной безопасности:
- Не допускать хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в доме.
- Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
- Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.
- Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.
- Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плиты, чайники и другие электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций.
- Не допускать курение в постели.
- Прятать спички и зажигалки от детей и не оставлять детей без присмотра.
- Не курить в местах общего пользования и не бросать окурки с балкона или переходной лоджии. Это приводит к ложному срабатыванию системы пожаротушения и дымоудаления.
Если вы стали свидетелем пожара или чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите в службу спасения по телефону «112».
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С тегами: МЧС России в Крыму