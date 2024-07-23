В Кировском районе ночной пожар тушили больше часа

По прибытии выяснилось, что горит частный жилой дом. Жильцы вовремя сориентировались и эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 1 часа 45 минут. Пожар был потушен на площади 50 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.