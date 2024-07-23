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В Кировском районе ночной пожар тушили больше часа
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Кировском районе ночной пожар тушили больше часа

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:13 23.07.2024

22 июля ночью на пульт оперативного дежурного поступила информация о пожаре в с. Приветное. К месту вызова направились сотрудники ПЧ с. Приветное ГКУ РК «Пожарная охрана РК» в составе 3-х человек и ГУ МЧС России по РК.

По прибытии выяснилось, что горит частный жилой дом. Жильцы вовремя сориентировались и эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 1 часа 45 минут. Пожар был потушен на площади 50 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым напоминает о необходимости строгого соблюдения элементарных правил пожарной безопасности:

  • Не допускать хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в доме.
  • Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
  • Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.
  • Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.
  • Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плиты, чайники и другие электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций.
  • Не допускать курение в постели.
  • Прятать спички и зажигалки от детей и не оставлять детей без присмотра.
  • Не курить в местах общего пользования и не бросать окурки с балкона или переходной лоджии. Это приводит к ложному срабатыванию системы пожаротушения и дымоудаления.
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Если вы стали свидетелем пожара или чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите в службу спасения по телефону «112».

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