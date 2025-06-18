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В ключевых зонах отдыха Севастополя работает система полива
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В ключевых зонах отдыха Севастополя работает система полива

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:49 18.06.2025

Мониторинг прошел в сквере на улице Корчагина, зеленой зоне на площади Пирогова, площади Неустроева, набережной Парка Победы и в парке 60-летия СССР.

Сотрудники «Парков и скверов» следят за исправностью систем полива, где необходимо — устраняют неисправности. В разных локациях используются различные системы орошения — как автоматические, так и ручные, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора учреждения Олега Задорожного.

Ночной полив проводится с 22 часов и до утра. Такой подход позволяет предотвратить солнечные ожоги растений, снизить испарение влаги, избежать перегрева почвы, оптимизировать водопотребление.

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Системы автоматического полива были введены в эксплуатацию после весенней расконсервации и подготовки к летнему сезону. Помимо автоматизированных систем, задействуется специальная поливочная техника для локальной работы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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