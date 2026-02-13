В Коктебеле идёт реконструкция набережной. Но медленно...

Для ускорения динамики требуется существенно увеличить численность рабочих до 65-70 человек и нарастить количество техники. Особое внимание следует уделить работам по подготовке основания, укладке тротуарной плитки и облицовке парапета, — подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Также в ходе инспекции он отметил, что реконструкция набережной в Коктебеле остается одним из приоритетных проектов в рамках подготовки региона к предстоящему курортному сезону, добавив, что работы на объекте должны быть завершены в установленные контрактом сроки.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым