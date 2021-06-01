В Коктебеле отметили день рождения Максимилиана Волошина

В Коктебеле поэтическим флешмобом «Читаем Волошина» отметили 144 годовщину со дня рождения Максимилиана Волошина. Научные сотрудники музея устроили импровизированный праздник, в котором приняли участие жители и гости полуострова.

Стихи читали и взрослые, и дети. Заранее подготовленные произведения на отдельных страницах из сборников «Киммерийская весна», «Киммерийские сумерки», «Облики», «Годы странствий», «Amori Amara Sacrum» предлагались желающим продекламировать стихи у памятника поэту. Приняли участие в мероприятии учащиеся театральной студии при Коктебельской школе искусств под руководством Светланы Клепс, а также участники музеологической школы «Museum Studio», приехавшие для обмена опытом из разных городов России. Некоторые стихотворения были прочитаны наизусть случайными прохожими, — сообщили в пресс-службе Министерства культур РК. — Продолжился праздник в сквере у Дома Поэта, где Сергей Пинаев читал стихи своего кумира Максимилиана Волошина. В завершение творческого вечера гости насладились звучанием саксофона в виртуозном исполнении Эльзы Разживиной.