В Коктебеле подъезды домов отремонтировали волонтёры «Центра развития Феодосии»

Волонтеры «Центра развития Феодосии» отремонтировали подъезды в домах №10 и №12 по улице Арматлукской в Коктебеле. С просьбой помочь в ремонте накануне к главе Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александру Белину обратились жители этих домов.

Когда выехали на объекты, стало очевидно, что подъезды не ремонтировались с момента заселения жителей в эти дома, поэтому мы понимали, что объем работ предстоит серьезный, но людям нужно было помочь, – рассказывает руководитель «Центра развития Феодосии» Евгений Игнатьев. – В результате менее чем за месяц удалось полностью заменить внутреннюю отделку: побелить и покрасить стены и перила, заменить входные двери на площадки с квартирами и даже частично отремонтировать фасады и кровли.

Евгений Игнатьев напомнил, что ключевая цель «Центра развития Феодосии» – объединяя волонтеров, участвовать в благоустройстве пространств для жителей округа как инициативно, так и по просьбе жителей.

источник: пресс-служба «Центра развития Феодосии»

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