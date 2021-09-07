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«Верево Сити»
В Коктебеле спасли каякеров, в Алуште – не в меру самоуверенного пловца. Будни «КРЫМ-СПАС»

В Коктебеле спасли каякеров, в Алуште – не в меру самоуверенного пловца. Будни «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:25 07.09.2021

Накануне (кроме ялтинского) не скучали феодосийский и алуштинский отряды «КРЫМ-СПАС».

В 17:20 поступило сообщение о том, что в поселке Коктебель, в районе бухты Сердоликовая,  двум молодым людям, вышедшим в море на каяке, в связи с ухудшением погоды, требуется помощь в эвакуации. В сообщении говорилось, что отдыхающие  укрылись в труднодоступном месте, — рассказали в «КРЫМ-СПАС».

Поисковые работы длились более часа и с воды  и вдоль береговой линии. Пострадавшие были обнаружены в труднодоступном месте, в так называемом скальном «кармане». Выбраться самостоятельно на сушу из-за большой волны с моря и скального рельефа они не смогли.

Как выяснилось, отдыхающие парень и девушка взяли на прокат каяк.  При выходе в море погода была благоприятной, однако спустя некоторое время стала резко ухудшаться.  Добравшись к берегу, обессиленные туристы выбрались на сушу.  Каяк  при этом перевернулся, часть экипировки для плавания утонула.  К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался, — отметили в «КРЫМ-СПАС».

Учитывая сложный скалистый рельеф, спасатели эвакуировали пострадавших по воде. Работы усложнялись сильным волнением моря. Только в 20:15 спасательная операция завершилась. В медицинской помощи никто не нуждался.

В Коктебеле спасли каякеров, в Алуште – не в меру самоуверенного пловца. Будни «КРЫМ-СПАС»

В Алуште, в 19:09 поступила информация о том, что в 10-15 метрах от береговой линии пляжа «Северная Двина» человек в течении длительного времени не выплывает на берег, в связи с большими волнами находится в опасности, может утонуть.

По прибытии было установлено, что за бунами, на расстоянии 70-80 метров от берега в штормовых условиях плавает мужчина. Спасатели помогли гостю из Свердловска выйти на берег, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавший в медицинской помощи не нуждался. С ним была проведена провели профилактическая беседа о поведении на воде.

Фото: КРЫМ-СПАС.

В Коктебеле спасли каякеров, в Алуште – не в меру самоуверенного пловца. Будни «КРЫМ-СПАС»

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